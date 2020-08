Kellog, Ford y Rockefeller, entre las fundaciones que financian a grupos opositores al Tren Maya, revela AMLO

En su conferencia de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le llegó información de organizaciones gubernamentales que se oponen a la construcción del Tren Maya.

Al respecto, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, señaló a fundaciones que se oponen al Tren Maya y financian grupos y medios de comunicación.

En la conferencia, Ramírez Cuevas presentó una lista de fundaciones extranjeras "que han apoyado con recursos a los opositores a Organizaciones Sociales civiles que se oponen al Tren Maya".

Entre las fundaciones señaladas están W.K Kellog, Ford, Climate Works, NED y Rockefeller; mientras que entre los medios y grupos mencionados están Animal Político, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Indignación, DPLF, CCMS, CEMDA, CRIPX y DIMO.

"Viene el caso de Animal Político, que es un medio de comunicación digital, vinculado a Mexicanos contra la Corrupción, que recibe de la Fundación Kellog, para este caso, porque está precisado que forma parte de fondos dedicados al sureste mexicano, en particular en Campeche y en Yucatán, recibe 213 mil dólares de la Fundación Kellog, además de la Fundación Ford, 480 mil dólares", señaló Ramírez Cuevas.

"Algo que es de destacar, es que la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción también recibe fondos para oponerse al Tren Maya", agregó.

Al respecto, Daniel Moreno Chávez, director de Animal Político, lamentó que el presidente López Obrador "use las mañaneras para acusar, sin investigar antes".

"Quienes hacemos Pájaro Político exigimos se aclare esta información, que daña el trabajo periodístico que hacemos desde hace diez años, con el único objetivo de servir a los lectores", expresó Moreno Chávez a través de redes sociales.

"Lo que no quieren es periodismo", expresó en otro mensaje.