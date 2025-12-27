La BMV avanza 2.61% semanal

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este viernes una ganancia del 0.03%, para subir en la semana un 2.61% que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 65,636.36 unidades, para ligar seis sesiones al alza, con las últimas cuatro en fila marcando en todas un nuevo máximo.

El anterior cierre máximo del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado miércoles cuando se ubicó en 65.616,43 unidades, mientras que con la subida semanal suma dos avances en últimas tres semanas.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. La semana se destacó por un bajo volumen de operaciones, debido a las festividades de Navidad", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

Con el alza de este día, el IPC acumula un rendimiento del 5% en últimas seis jornadas.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias semanales de las emisoras: Industrias Peñoles (+12,57 %), Alsea (+5,94 %), Grupo México (+5,26 %), Qualitas (+3,83 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+3,53 %) y Grupo Carso (+3,03 %).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.27% frente al dólar, al cotizar en 17.89 unidades por billete verde, frente a los 17,94 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Por su parte, Wall Street terminó este viernes en rojo una semana marcada por los festivos navideños y el primer dato relativo al PIB estadounidense que se publica tras el cierre del Gobierno federal.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0,04 %, hasta los 48.710 puntos; el S&P 500 un 0,03 %, hasta las 6.929 unidades, y el Nasdaq perdió un 0,09 %, hasta los 23.593 enteros.