Hacienda aprueba reestructura en Intercam

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avaló la salida de Intercam Banco y el ingreso de Banco Autofin México

Por El Universal

Diciembre 26, 2025 09:03 a.m.
Hacienda aprueba reestructura en Intercam

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó una reconfiguración corporativa que modifica la estructura de Intercam Grupo Financiero, al aprobar la incorporación de Banco Autofin México como integrante del grupo y, de manera simultánea, avalar la separación de Intercam Banco.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia detalló que la operación contempla una escisión de la sociedad controladora de Intercam Grupo Financiero, sin que ésta se extinga, con el objetivo de crear una nueva sociedad que será accionista mayoritaria y ejercerá el control de Intercam Banco.

Hacienda precisó que, como consecuencia de este proceso, se autoriza la salida de Intercam Banco como entidad integrante del grupo financiero, así como la incorporación de Banco Autofin México como nueva entidad participante.

La dependencia del gobierno federal subrayó que estos movimientos quedan sujetos al cumplimiento de diversas autorizaciones por parte de los reguladores del sistema financiero mexicano.

