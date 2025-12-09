La BMV terminó con alza del 0.24%

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó un 0,24 % que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones, a subir a las 63.528 unidades, en una jornada con pérdidas a nivel mundial.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas debido al nerviosismo sobre la decisión de política monetaria de la Fed (Reserva federal de EE.UU.), el miércoles 10 de diciembre", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, destacaron los avances de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+4.38%), Banco del Bajío (+2.54%), Pinfra (+2.24%), Alsea (+2.06%) y Coca-Cola Femsa (+2.04%).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.44% frente al dólar, al cotizar en 18.26 unidades por billete verde, frente a los 18.18 en la jornada anterior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Wall Street cerró este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.45%, situándose en 47,739 unidades; mientras que el S&P 500 cedió un 0.35%, hasta 6,846 enteros, y el Nasdaq se deslizó un 0.14 por ciento, hasta los 23,545 puntos.