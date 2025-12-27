La cajetilla de cigarros costará hasta 106 pesos

Ciudad de México.- Ante el ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 sobre los cigarros, las tiendas ya han empezado a recibir las listas de precios que deberán pagar los fumadores el año próximo.

De acuerdo con tenderos, en algunos casos, la cajetilla de cigarros se disparará de los 87 pesos que se pagan actualmente, hasta los 106 pesos a partir del 5 de enero, aunque en algunas tiendas ya han empezado a hacer el ajuste.

Así, en términos generales, el precio de las cajetillas de cigarros registrará aumentos de 20% y 22% a partir de enero del siguiente año. A inicios de esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recordó que para el ejercicio fiscal de 2026, se pondrá en marcha un esquema de actualización gradual en el impuesto a los tabacos que culminará en 2030.

Este plan establece que la cuota por cada cigarro enajenado o importado comenzará en 0.8516 pesos a partir de 2026, incrementándose progresivamente a 0.9197 pesos en 2027, 0.9932 pesos en 2028 y 1.0726 en 2029. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2030, entrará en vigor la cuota definitiva fijada en 1.1584 por unidad.

