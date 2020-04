La economía mexicana debe adaptarse a la pandemia, advierte Ildefonso Guajardo

El impacto económico por la crisis del coronavirus en México será prolongado pero puede ser amortiguado por la tecnología y la redefinición de procesos gracias a la innovación, indicó este jueves el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo.



Ante la aceleración en la transmisión del COVID-19 en el mundo, México tendrá que aprender a vivir económicamente con la pandemia durante todo 2020, advirtió el reputado economista, quien formó parte del gabinete de Enrique Peña Nieto (2012-2018)



"No hay manera en que la economía pueda hacer un 'shutdown' por un periodo de tiempo tan prolongado de combate a la pandemia", declaró durante su participación en el "Día Inteligente Virtual", encuentro digital organizado por el Clúster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Nuevo León (CSoftMty).



Según sus cifras, las predicciones oficiales apuntan a que se podrían alcanzar los 250.000 casos con 35.000 pacientes afectados y 10.000 atendidos en hospitales, lo cual podría ser mayor dependiendo del comportamiento de la fase 3 -la de rápida dispersión y propagación-, a la que todavía no entra México, señaló.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronosticó este miércoles un crecimiento económico de entre -3,9 % a 0,1 % para 2020 en México.



Para el exministro, estas estimaciones económicas son poco realistas.



Como ejemplo, comparó el impacto del brote de la influenza H1N1 que en 2009 implicó un cierre económico de 14 días, donde los sectores turístico y manufacturero cayeron un 20 % y 12,5 %, respectivamente, en comparación al primer trimestre del año anterior.



"Estamos hablando que aun en un impacto con una epidemia que fue prácticamente muy controlado, el impacto económico fue devastador", dijo.



Sin embargo, las consecuencias que traerá el nuevo coronavirus no serán las mismas en todos los sectores, destacando que la demanda por el mercado digital se ha disparado de forma impresionante en las últimas tres semanas.



"Son las únicas acciones que se están realmente manteniendo o creciendo a niveles exponenciales", resaltó.







PRODUCIR CON PRECAUCIÓN



Agregó que México deberá en unos meses regresar paulatinamente a actividades productivas tomando medidas sanitarias inusuales y más estrictas.



Estimó que la recuperación será gradual y a partir de octubre, y la vuelta a la normalidad tendrá "muchísimas implicaciones y va a demandar mucha planificación estratégica por parte de las empresas".



En primer lugar, señaló, el concepto de eficiencia tendrá que ser sustituido por el concepto de resiliencia, de fortaleza o de capacidades para adaptarse a un ambiente de alta incertidumbre.



Al mismo tiempo que los tomadores de decisiones deben ser conscientes de cómo actúan de forma inmediata para regresar a áreas estratégicas de la producción.



"El mundo productivo después de esta pandemia nos va a cambiar muchos sentidos (en cuanto a la) política industrial", apuntó.



El escenario para México, como en el resto del mundo, aún no es certero, aclaró. Sin embargo, empresas y Gobierno deben estar preparados para amortiguar el duro golpe.



El país registra hasta el momento 1.378 y 37 fallecidos y declaró a comienzos de semana la emergencia sanitaria, estimando que será una epidemia larga que se extenderá por varios meses.



El encuentro virtual del Clúster TIC en Nuevo León concentró este jueves 2 de abril a más de 300 empresarios en busca de estrategias de innovación antes, durante y después de la pandemia.