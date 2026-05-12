La guerra agrava crisis del aluminio
Ciudad de México.- El conflicto en Irán profundizó las disrupciones en el mercado global de aluminio y elevó las presiones sobre la industria del acero, en un entorno marcado por restricciones logísticas, mayores costos energéticos y recortes de producción en Medio Oriente, de acuerdo con un análisis de Oxford Economics.
Las afectaciones ya no responden únicamente a un choque temporal derivado del conflicto, sino a una alteración estructural en las cadenas de suministro de metales industriales, particularmente en aluminio, donde parte relevante de la capacidad de fundición permanece fuera de operación.
El reporte indicó que alrededor de 50% de la capacidad regional de fundición de aluminio está detenida, equivalente a entre 4% y 5% de la oferta mundial. La interrupción ocurre en un contexto de dependencia energética y limitaciones en el suministro de alúmina, insumo clave para la producción.
La firma señaló que los tiempos de recuperación podrían extenderse hasta 2027 debido a los daños en infraestructura, restricciones eléctricas y complejidad técnica para reiniciar operaciones en plantas de fundición.
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El análisis añadió que países importadores de aluminio como Turquía, Estados Unidos, Japón, India y México enfrentan una mayor exposición a las disrupciones provenientes de Medio Oriente.
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