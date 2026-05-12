logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

La guerra agrava crisis del aluminio

Por El Universal

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A

Ciudad de México.- El conflicto en Irán profundizó las disrupciones en el mercado global de aluminio y elevó las presiones sobre la industria del acero, en un entorno marcado por restricciones logísticas, mayores costos energéticos y recortes de producción en Medio Oriente, de acuerdo con un análisis de Oxford Economics.

Las afectaciones ya no responden únicamente a un choque temporal derivado del conflicto, sino a una alteración estructural en las cadenas de suministro de metales industriales, particularmente en aluminio, donde parte relevante de la capacidad de fundición permanece fuera de operación.

El reporte indicó que alrededor de 50% de la capacidad regional de fundición de aluminio está detenida, equivalente a entre 4% y 5% de la oferta mundial. La interrupción ocurre en un contexto de dependencia energética y limitaciones en el suministro de alúmina, insumo clave para la producción.

La firma señaló que los tiempos de recuperación podrían extenderse hasta 2027 debido a los daños en infraestructura, restricciones eléctricas y complejidad técnica para reiniciar operaciones en plantas de fundición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El análisis añadió que países importadores de aluminio como Turquía, Estados Unidos, Japón, India y México enfrentan una mayor exposición a las disrupciones provenientes de Medio Oriente.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    BMV gana 0.56 % al abrir segunda semana de mayo
    BMV gana 0.56 % al abrir segunda semana de mayo

    BMV gana 0.56 % al abrir segunda semana de mayo

    SLP

    EFE

    Acciones de Orbia, Megacable e Industrias Peñoles destacaron con ganancias significativas en la sesión

    Gasolineras ajustan precio del diésel hacia los 27 pesos
    Gasolineras ajustan precio del diésel hacia los 27 pesos

    Gasolineras ajustan precio del diésel hacia los 27 pesos

    SLP

    El Universal

    Profeco informó que 31.2% de las estaciones ya lo vende en un promedio de 27.73 pesos

    En disputa, 1,851 mdp en caso de CIBanco
    En disputa, 1,851 mdp en caso de CIBanco

    En disputa, 1,851 mdp en caso de CIBanco

    SLP

    El Universal

    Se dificulta el proceso de liquidación por demandas de acreedores, juicios laborales, etc.

    México suma otros 231,527 empleos
    México suma otros 231,527 empleos

    México suma otros 231,527 empleos

    SLP

    EFE