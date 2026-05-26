La IED logra un récord histórico

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Ciudad de México.- En el primer trimestre de 2026 la Inversión Extranjera Directa (IED) que atrajo México marcó un récord histórico, al captar 23 mil 591 millones de dólares, de acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Economía.

La dependencia detalló que el monto alcanzado por concepto de capital foráneo significó un aumento de 10.4% respecto al mismo periodo de 2025, cuando llegaron 21 mil 373 mdd.

Del total captado de enero a marzo de este año, mil 705 millones de dólares correspondieron a nuevas inversiones, lo que significó un incremento de 7.5% en comparación con el primer trimestre de 2025, pero solamente representaron 7.2% de la IED total.

En cambio, la reinversión de utilidades se incrementó 33.5%, hasta alcanzar 22 mil 222 millones de dólares, cuando en el mismo lapso de 2025 se había ubicado en 16 mil 647 millones de dólares. La reinversión de ganancias aportó 94.2% de los flujos totales de IED captados en el primer trimestre del año.

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En conferencia de prensa para presentar los resultados, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que en el primer trimestre del año la IED se incrementó 28.8% en servicios financieros y seguros, con un total de 6 mil 851 millones de dólares.

En tanto, en el sector de fabricación de vehículos aumentó 20.4%, alcanzando 4 mil 33 millones de dólares en el mismo periodo. Ese incremento se consiguió en medio de "un escenario más complejo que el que teníamos, ahora con los aranceles de por medio", detalló.

En el caso de la minería, el capital foráneo subió 39.7%, llegando a 3 mil 34 millones de dólares, mientras que en la industria de la construcción se disparó en 96.3%, para llegar a un total de mil 456 millones de dólares.

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Tras conocer el resultado de la IED al inicio de 2026, el presidente de la Confederación Patronal (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, dijo que, aunque es un dato positivo, "nos parece que son niveles insuficientes ante los datos que ya ha tenido México de inversión extranjera directa de nuevas empresas en 2018 y 2019".

Destacó que la gran mayoría de la IED que registra el país es "por transferencia entre cuentas y reinversión de utilidades".

Por separado, el colectivo de análisis México, ¿cómo vamos? dijo que "los conflictos geopolíticos y la reconfiguración de cadenas de suministro abren una oportunidad para que México capitalice el nearshoring".