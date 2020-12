La multa que tendrá tu patrón si no paga aguinaldo en tiempo y forma

Tal y como indica el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo equivalente a, por lo menos, quince días de salario. Por ley, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre.

En caso de que todavía no cumplas un año de antigüedad en tu trabajo, recuerda que también debes recibir aguinaldo, aunque será una parte proporcional.

Recuerda que los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo, también tienen derecho a recibir el aguinaldo.

En caso de que no recibas tu aguinaldo a tiempo o no recibas aguinaldo, puedes tomar acción legal contra la empresa en la que laboras, además, se verá obligada a pagar una cuantiosa multa.

¿Qué sanciones se les aplica a los patrones que no paguen el aguinaldo?

De acuerdo con el gobierno federal, "los patrones que incumplan con el pago del aguinaldo, lo otorguen incompleto o de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa de conformidad con lo que marca el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este Capítulo o en alguna otra disposición de esta Ley, se impondrá al infractor una multa por el equivalente de 50 a 5000 veces, de acuerdo a la unidad de medida y valor de la UMA, la cual se encuentra establecida por el Inegi".

Este 2020, la UMA equivale a $86.88, por lo que la empresa que incurra en este delito deberá pagar una multa de entre $4,344 y hasta $43,440.

--El aguinaldo en México

Esta prestación se estableció como ley en 1970. Antes de que se incluyera en la Ley Federal del Trabajo, algunos patrones daban cierta cantidad de dinero a sus trabajadores en el mes de diciembre con motivo de la navidad, pero esto era de manera voluntaria.

De conformidad con la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 1970, en México, las o los trabajadores, que tengan una relación de trabajo subordinado a un patrón, tienen derecho a recibir un aguinaldo.

¿Qué puedo hacer si no me pagan aguinaldo?

El aguinaldo es una prestación obligatoria establecida en la ley, por lo tanto, en caso de no recibirla lo mejor es tomar acción legal.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), te brinda asesoría y representación legal en caso de incumplimiento del patrón con el pago del aguinaldo.

Puedes pedir asesoría al teléfono: 800 717 2942 o al correo: orientacionprofedet@stps.gob.mx.