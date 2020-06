"La recuperación económica va paso a paso", asegura Hacienda

Más allá de lo que podría ser una sopa de letras, la recuperación de la economía va paso a paso y, probablemente, se dará en forma de "V", apoyada con la entrada en vigor del T-Mec, consideró Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"La recuperación de la economía va paso a paso con la recuperación del empleo y de los salarios del bienestar, particularmente en una época que ha sido dura para los negocios y la economía familiar", afirmó.

Al hablar sobre la posible trayectoria de la economía en la reapertura, el funcionario explicó en un video que grabó para sus redes sociales, que este tema que ha sido motivo de discusión no sólo en México sino en todo el mundo.

"Es una discusión que ha sido de interés no sólo en México sino en todo el mundo, y de manera muy curiosa los analistas han tratado de ilustrar con el tipo de forma en una letra", comentó.

Señaló que hay gente que se refiere a que la recuperación tendrá una trayectoria de "V" en donde hay una caída abrupta de la economía y una recuperación igualmente abrupta.

Otros consideran que podría ser en forma de "W", es decir una reapertura y después por un posible rebrote de la epidemia, con un cierre antes de volver abrir.

La otra es de "U", que es una caída y después un estancamiento que precede a la recuperación.

"Más allá de esta discusión, de esta especie de sopa de letras, hay razones por las cuales esto es muy importante. La recuperación económica va paso a paso", aseguró.

Dijo que la que tiene más sentido con esta racionalidad es la reapertura en forma de "V".

"Probablemente lo que nosotros vamos a ver es una recuperación rápida, pero asimétrica; es decir, va a ser importante pero no a la misma velocidad que cayó", expuso.

Puso como ejemplo el caso de un restaurante que estuvo abierto y de repente lo cierran para colaborar con la sana distancia, y después se le permite abrir.

"Va haber un impacto muy importante en los ingresos, va a empezar a pagarle a sus proveedores, a los cocineros y a los meseros", indicó.

Sin embargo, destacó que esa reapertura será en condiciones distintas a las de antes de enero y marzo porque probablemente tendrá menos mesas, más espaciadas y horarios diferentes.

"Eso hará que aún cuando el negocio irá rápido, con respecto a la base del cierre, va a ser relativamente a un ritmo más lento", advirtió.

Herrera dijo que como ciudadanos tendremos que ser muy respetuosos de las normas que dicten las autoridades como el uso de cubrebocas.

Por el lado de gobierno se harán cuatro cosas:

Estamos acelerando el gasto que teníamos programado para los meses de octubre y noviembre para un impacto en la economía hoy, en proyectos de mayor absorción como el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas.

Acceso al financiamiento.

Enfocarnos en los sectores que podrían ser de arrastre al resto de la economía: la industria de la construcción y el comercio exterior ligados a las cadenas de valor.

La industria automotriz que podría potenciarse con la entrada en vigor del T-Mec.