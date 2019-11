La Red 5G operaría el próximo año en México pero expertos urgen regulación

La tecnología 5G podría operar el próximo año en ciertos nichos mexicanos, como los centros de las ciudades más importantes o estadios, y dentro de dos o tres años a nivel nacional, pero reguladores y operadores deben actuar rápido, expresaron este martes especialistas consultados por Efe.



En el foro "Del conmutador al 5G", organizado por Ericsson en Ciudad de México, expertos y empresarios nacionales e internacionales urgieron al Gobierno mexicano a involucrarse para beneficiar la conectividad de los ciudadanos y a industrias clave para el país, como la automotriz, la turística, la minera y la agrícola.



"Liberen espectro, así que hagan las licitaciones muy rápido. Pongan garantías del Gobierno para proteger la inversión de los operadores, porque si la ley cambia pueden perder miles de millones de dólares", indicó a Efe Mischa Dohler, director del Centro de Investigación en Telecomunicaciones de King's College London.



La tecnología 5G será 10 veces mejor que la 4G y también 10 veces más barata, explicó Dohler, y precisó que esta red permitirá crear "realidades sincronizadas" y consolidará el "tiempo real", lo que permitirá operar maquinaria, dirigir construcciones, realizar cirugías e impartir clases a distancia.



El investigador británico percibe a China, Corea del Sur, Estados Unidos y Reino Unido como las naciones que lideran el desarrollo de la red, que tal vez se consolidará después en México.



"Pero no hay razón para ello. Si llega más tarde es, principalmente, porque también pienso que el regulador probablemente necesite adaptarse al ritmo de innovación. Los operadores necesitan estar listos para invertir. Nuevos modelos de negocio deben probarse", consideró.



Si México se queda atrás, advirtió Dohler, las consecuencias podrían ser la pérdida de liderazgo económico regional y afectaciones a sus calificaciones crediticias.



Por ello, pidió al Gobierno y al sector privado no ser complacientes en el desarrollo tecnológico, algo que suele ocurrir por la cercanía del país con Estados Unidos.



INDUSTRIA Y CONECTIVIDAD



México y Brasil serán las naciones latinoamericanas más beneficiadas por el 5G por el desarrollo que traerá al sector agrícola y al manufacturero, expuso a Efe Arun Bansal, presidente de Ericsson para Europa y Latinoamérica.



El empresario pidió al Gobierno mexicano incentivos para invertir en infraestructura, en lugar de aplicar altos costos a las licencias de operación, que en México representan el 13 % de los ingresos de los operadores, tres veces más que en el conjunto de los países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)



En tanto, solo 65,8 % de los mexicanos son usuarios de internet, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



"Cuando la gente pregunta por qué México no tiene cobertura nacional, esto es parte de la lógica. Si los costos de los permisos están en línea con los países de la OCDE, pero pones un requisito para que los operadores cubran al 100 % de la población de México, eso beneficiará a la sociedad", argumentó.



Bansal citó que cada aumento de 10 % en penetración de internet incrementa el Producto Interno Bruto (PIB) de un país en 1,1 %, por lo que destacó el "importante rol" del Gobierno y los reguladores para crear un ambiente amigable con los inversionistas.



Por otro lado, Marvin Nahmias, director global de Innovación e Información de Grupo Lala, mencionó que la regulación y los operadores de internet "no están preparados" para estos nuevos modelos de negocio que la industria necesita.



"Yo te diría que ya estamos listos; la que no está lista es la industria de carriers (operadores de internet) en donde nos puedan vender a precios adecuados los módems o que nos den acceso a los datos por microdatos", indicó.



El directivo mexicano pidió que exista un ecosistema con regulación del espectro, reglas claras para los permisos y seguridad digital, además de incentivos a la innovación, lo que también permitiría educar y mejorar el capital humano.