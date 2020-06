Las 10 frases de Salinas Pliego en su mensaje sobre el coronavirus

Este lunes, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, pidió al Consejo de Salubridad que no imponga su "visión autoritaria" ante la pandemia del coronavirus y demandó: ¡Ya no nos "ayuden" más!

A través de su blog personal, el empresario compartió, en una lista, su postura sobre las medidas que ha implementado el gobierno federal durante el aislamiento, pues, aseguró, los cierres y el confinamiento causaron un enorme daño a la "precaria economía".

A continuación, te dejamos las 10 frases más destacadas:

1.- Tenemos que aprender a coexistir con el virus. Es un riesgo más que nos presenta la vida.

2.- No hagan más reglas. ¡Ya no necesitamos más reglas! Necesitamos más libertad para elegir lo que nos conviene.

3.- Consideren que muchos países han enfrentado el virus sin cerrar la economía. Eso también lo podemos hacer nosotros.

4.- Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad.

5.- El Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza y debe apoyar a los débiles, a todos los que no se pueden defender por sí solos.

6.- Vienen tiempos difíciles y necesitamos pensar con claridad y actuar rápido, tomar decisiones objetivas que nos ayuden a generar bienestar para nuestra gente ante esta circunstancia tan complicada.

7.- Los criminales y vándalos son los verdaderos enemigos públicos, los violentos y los que oponen resistencia.

8.- Piensa en el gravísimo daño económico que te está causando a ti, y a todos, no poder trabajar para ganarse la vida, como siempre se ha hecho.

9.- Nos tocó vivir una pandemia que no es mortal, pero lo que sí es mortal es dejar de vivir para no morir.

10.- No necesitamos más normas, sino la garantía de que se cumplan las que ya tenemos.

Con respeto y amor a México, les comparto estos cuatro mensajes sobre el maldito virus, el momento que vivimos y futuro en libertad que deseo para mi país. https://t.co/8eDyzsDXu2 pic.twitter.com/Ent6DCsgsZ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 15, 2020