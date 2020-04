¿Las tiendas Elektra y Coppel son negocios esenciales?

La secretaria de Gobierno de la CDMX, Rosa Icela Rodríguez, aclaró la razón por la que las tiendas Elektra y Coppel siguen abiertas, a pesar de la contingencia sanitaria por coronavirus o Covid-19.

Durante una conferencia de prensa de esta mañana, la funcionaria señaló que dichas tiendas ofrecen servicios bancarios y de cambios de remesas, las cuales sí forman parte de las actividades esenciales, que no deben pararse en la pandemia.

-¿Las tiendas Elektra realizan actividades esenciales?

-Hay una actividad esencial que realizan esas tiendas y es el servicio bancario, así como el de envío de remesas, dijo la funcionaria.

Rodríguez indicó que hay un acuerdo para que las tiendas sólo realicen la función bancaria y de remesas, sin embargo los reporteros señalaron que en dichas tiendas se venden el resto de artículos. "Pero no hay un permiso para vender otro tipo de productos", respondió Rosa Icela ante el cuestionamiento.

El subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que las autoridades alistan el cierre de negocios no esenciales, que sin embargo siguen abiertos.

¿Cuáles son las actividades esenciales, las que no pararán pese a contingencia sanitaria?

* Las actividades esenciales son todas las incluidas en la rama médica, paramédica, administrativa y en todo el sector público.

* Las involucradas en la seguridad pública y defensa de la soberanía nacional.

*La actividad legislativa.

También, los sectores que involucran actividades económicas entre las que destacó al sector financiero, como:

* La recaudación tributaria

* Distribución y venta de energéticos

* Generación de agua potable

* Supermercados, abarrotes y venta alimentos preparados

* Transporte público y de carga

* Producción agrícola, pesquera, pecuaria, agroindustria y química

* Productos limpieza

* Ferreterías

* Servicios de mensajería

* Guardias del sector privado

* Estancias infantiles

* Centros de atención para mujeres víctimas de violencia

* Asilos y estancias para personas de la tercera edad

* Telecomunicaciones

* Servicios funerarios

* Logística, es decir aeropuertos, ferrocarriles y puertos.