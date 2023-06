Latentes, nuevos mecanismos de EE.UU. y Canadá contra México por derechos laborales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Estados Unidos y Canadá analizan nuevos casos de supuesta denegación de derechos laborales en materia de libre asociación sindical y negociación colectiva de contratos de trabajo, entre otros temas, que pueden derivar en un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra México.

Entre ellas están las de Fränkische y Yazaki, empresas que operan en México y fueron señaladas por sindicatos mexicanos, estadounidenses y canadienses por considerar que en esas plantas no se respetan los derechos laborales.

El coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, Héctor de la Cueva, dijo a EL UNIVERSAL que Canadá aceptó la queja contra la planta alemana de autopartes Fränkische, en Silao, Guanajuato, la UAM "se ha estado desahogando".

Incluso, el gobierno canadiense pidió a la empresa que haga ciertos compromisos para respetar los derechos laborales y que reinstale a los tres trabajadores que salieron de la empresa por un tema sindical.

Sin embargo, aunque a principios de junio la planta presentó a los trabajadores los compromisos, hasta el fin de semana pasado, la empresa no había reinstalado a los trabajadores.

"Si no se hace la reinstalación, Canadá tiene pendiente activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápido" contra la planta de Silao de Fränkische, de ser así será el primer caso que active el gobierno canadiense.

Respecto al tema de la planta japonesa del sector automotriz, Yazaki, Héctor de la Cueva comentó esa queja la está revisando el gobierno de Estados Unidos.

Cabe mencionar que hasta el lunes 12 de junio, el gobierno de Joe Biden acumuló 10 quejas presentadas contra México por denegación de derechos laborales, de los cuales cinco quejas se hicieron en lo que va del año.