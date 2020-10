Letalidad de Covid-19 es de 5% en personas aseguradas: AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que el índice de letalidad del Covid-19 es de 5% en la población que cuenta con seguro y es atendido en hospitales privados, contrastando con los índices de letalidad que se presentan en el sector público y población en general, que alcanza 10.7%.

En su actualización semanal del número de casos de la enfermedad en población asegurada, el vicepresidente del organismo, Édgar Karam, destacó que existe preocupación en el sector por el incremento de casos que se ha registrado en los últimos días, lo cual ha obligado a un mayor uso de las primas de seguros de gastos médicos y de vida en caso de fallecimientos así como el cansancio que se presenta entre el personal de salud.

"Estamos bastante preocupados porque la enfermedad se está prolongando, esto quiere decir que más personas están haciendo uso de sus pólizas, afortunadamente quienes la tienen; hay una preocupación general, porque también el cuerpo médico está bastante cansado, entonces no ha habido como que tregua con respecto a la enfermedad y al número de contagios, entonces efectivamente sabemos, y lo han dicho los distintos hospitales privados y no privados, que el cuerpo médico y todo el apoyo, pues está cansado, que es normal pensarlo, pues es una actividad muy dura y no baja el número de contagios", dijo el directivo.

Con corte al 19 de octubre, la AMIS registró 13 mil 314 casos de contagio de Covid-19 en personas con seguro de gastos médicos mayores, con un costo promedio de 385 mil 437 pesos en atención hospitalaria.

En el seguro de vida el organismo reportó 23 mil 737 casos por un monto total de 5 mil 184 millones de pesos, donde en promedio las aseguradoras han pagado indemnización por 218 mil 398 pesos a familiares de personas que han fallecido por la pandemia.

Esta enfermedad alcanzó un costo de 466 millones de dólares para las aseguradoras, 19 millones más respecto de la semana pasada y se consolidó en el séptimo lugar entre las 10 catástrofes más importantes en la historia del sector asegurador en México.La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que el índice de letalidad del Covid-19 es de 5% en la población que cuenta con seguro y es atendido en hospitales privados, contrastando con los índices de letalidad que se presentan en el sector público y población en general, que alcanza 10.7%.

En su actualización semanal del número de casos de la enfermedad en población asegurada, el vicepresidente del organismo, Édgar Karam, destacó que existe preocupación en el sector por el incremento de casos que se ha registrado en los últimos días, lo cual ha obligado a un mayor uso de las primas de seguros de gastos médicos y de vida en caso de fallecimientos así como el cansancio que se presenta entre el personal de salud.

"Estamos bastante preocupados porque la enfermedad se está prolongando, esto quiere decir que más personas están haciendo uso de sus pólizas, afortunadamente quienes la tienen; hay una preocupación general, porque también el cuerpo médico está bastante cansado, entonces no ha habido como que tregua con respecto a la enfermedad y al número de contagios, entonces efectivamente sabemos, y lo han dicho los distintos hospitales privados y no privados, que el cuerpo médico y todo el apoyo, pues está cansado, que es normal pensarlo, pues es una actividad muy dura y no baja el número de contagios", dijo el directivo.

Con corte al 19 de octubre, la AMIS registró 13 mil 314 casos de contagio de Covid-19 en personas con seguro de gastos médicos mayores, con un costo promedio de 385 mil 437 pesos en atención hospitalaria.

En el seguro de vida el organismo reportó 23 mil 737 casos por un monto total de 5 mil 184 millones de pesos, donde en promedio las aseguradoras han pagado indemnización por 218 mil 398 pesos a familiares de personas que han fallecido por la pandemia.

Esta enfermedad alcanzó un costo de 466 millones de dólares para las aseguradoras, 19 millones más respecto de la semana pasada y se consolidó en el séptimo lugar entre las 10 catástrofes más importantes en la historia del sector asegurador en México.