Líder de Coparmex lanza llamado a unidad y a encontrar consensos

México saldrá de esta crisis económica y de la sanitaria como lo hizo en otros momentos, pero es necesario que haya unidad y se alcancen consensos en el país para dar solución a los desafíos actuales, dijo el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

En la ceremonia en que asumió su cargo ante funcionarios, políticos y representantes del sector privado, el líder del sindicato patronal ofreció al gobierno colaboración y reconocimiento a los aciertos.

Advirtió que también criticará y señalará aquellas acciones que el empresariado sienta que no va en línea con lo que necesita el país.

Durante su toma de compromiso ante la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, expuso: "Es momento de unidad, tenemos que trabajar todos por México, ante esta profundidad de la crisis todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, no podemos dejar todo el peso al gobierno, y desde Coparmex ofrecemos el diálogo para colaborar, encontrar consensos y con esto resolver desafíos para el país".

Tras ofrecerle a la Secretaría de Economía colaborar para lograr la reactivación de la economía y del empleo, y a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde realizar aumentos paulatinos que lleven a los salarios mínimos a la línea de bienestar, afirmó:

"Al gobierno colaboración y la crítica, señalaremos aquellas acciones que nos parezca que no van en la línea que debe ir el gobierno, pero reconoceremos los aciertos que nos lleven al mejor México que todos queremos", expuso.

Añadió que así como México logró salir de muchas otras crisis esta no será diferente, se logrará avanzar porque hay valores, compromisos y capacidad para sacar adelante el país.

Medina Mora recordó que una frase que dejó como legado el líder empresarial Manuel J. Clouthier, fue que "México va a cambiar con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros", aunque dijo Clouthier mostró que para avanzar hay que tener liderazgo empresarial solidario, compromiso con la familia, con los organismos empresariales, con trabajadores y con México, así como poner a la persona en el centro.

Agregó que a los empresarios la pandemia no los detendrá y que lucharán por aquellos temas que les preocupan por ejemplo se buscará que se respete la subcontratación.

Uno de los trabajos será "lograr encontrar que la subcontratación esté regulada y permitida, de tal manera que logremos dos objetivos: respetar derechos de los trabajadores y conservar la competitividad que requerimos como país".