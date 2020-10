Llueven críticas a Salinas Pliego por decir que "patrones no deben aportar a pensiones"

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y uno de los empresarios más acaudalados del país, utiliza sus redes sociales hasta para responder insultos de los usuarios.

En las últimas semanas se han vuelto virales capturas de pantalla en las que se ve que Salinas Pliego contesta con frases cortas o monosílabos a las cosas que le preguntan.

"Buenos días, estoy yendo a pagar a Elektra mi abono puntual para que puedas comprarte otro yate", le dijo un usuario hace unos días. "Gracias", contestó Salinas Pliego. "Es una basura este cab...", expresó otro internauta tras la respuesta del magnate. "No, no soy", reviró el empresario.

Ante las respuestas, hubo personas que cuestionaron si sí se trataba de Salinas Pliego o era un community manager el que estaba escribiendo los mensajes. La cuenta, sin embargo, negó que fuera un tercero el que estuviera contestando.

#BuenosDias hoy es #Martes13 y nada podría salir mal cuando le echamos todas las ganas a trabajar y ser felices. Somos lo que pensamos.



Les comparto mi ensayo completo publicado en mi blog.



Es mi humilde opinión sobre las pensiones y afores. ??https://t.co/A7I4VbjZgo — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 13, 2020



Un usuario más le solicitó trabajar en TV Azteca, empero, en tono sarcástico, el dueño de la televisora le contestó que no, pues luego podrían decir que lo explota.

"Deme trabajo en TV Azteca, Sr. Salinas", escribió el tuitero. "No, luego van a decir que lo exploto, no le pago y no le doy prestaciones de ley. Mejor así sin trabajo", ironizó Salinas.

deme trabajo en TV Azteca Sr. Salinas ?????? — Yair Gómez T (@YairGome1) October 13, 2020



Ayer, Salinas Pliego causó controversia al afirmar que los patrones no deberían contribuir a la pensión de sus trabajadores y que son éstos los únicos responsables de ahorrar para su futuro.

Además, el polémico dueño de Televisión Azteca calificó de "ignorantes" a quienes pretenden que el Estado se haga cargo de las pensiones.

En un texto denominado "Tu Pensión No Es Gratis", una opinión de Salinas Pliego alojada en su blog, el empresario regiomontano planteó, nuevamente, una tesis contraria a la política sobre el sistema de jubilación nacional que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de julio, con el apoyo del mayor sindicato obrero (la CTM, que pertenece al PRI) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la agrupación más influyente de la iniciativa privada.

"Tu pensión no es gratis, es el beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo. Es el uso PRESENTE de lo que has ahorrado en el pasado", escribió el también dueño de la cadena de tiendas Elektra en su blog, desde donde ha atacado prácticamente todos los planteamientos del Gobierno de Andrés manuel López Obrador, incluido el manejo de la pandemia y el llamado de las autoridades de Salud a mantener la sana distancia y, en la medida de lo posible, laborar desde casa.

En julio pasado, el empresario Ricardo Salinas llamó "malagradecida" a una mujer que denunció su despido después de 18 años trabajando en la fundación de Grupo Salinas.

"Me decepciona saber que eres una persona malagradecida con quien te ocupó por 18 años. De haberlo sabido... tu salida era antes", respondió el presidente de Grupo Salinas a la mujer, quien le escribió en Twitter.

Antes, el empresario escribió en su red social que la misión de Grupo Salinas es "contribuir a crear Prosperidad Incluyente, es decir, que nos vaya bien a todos para que a México le vaya bien".

La mujer, identificada en redes como Guadalupe Riojas, aseguró que la despidieron pese a los años labrados y aunque es una persona vulnerable.

La mujer aseguró estar feliz con los resultados de su trabajo, pero criticó que el empresario no se tomara el tiempo de contestar un correo que ella le envió para agradecerle el empleo.