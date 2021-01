Loret de Mola ofuscado por inversión en zona de Palenque: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola está muy ofuscado por señalar que la inversión de 112 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) hará en Palenque Chiapas, beneficiará la quinta propiedad del Mandatario.

"Loret de Mola, que dice que el Tren Maya se está haciendo para que yo gane dinero, para que haya plusvalía en la quinta de Palenque. O sea, están muy, muy ofuscados".

"Repito esto que es muy interesante, lo de Loret de Mola, que el Tren Maya era para que aumentara de precio la quinta donde vivo, en Palenque, son 12 mil metros cuadrados, una casa que era de mis padres; entonces, que todo lo que estamos haciendo allá es para que yo saque provecho económico".

El periodista Carlos Loret de Mola documentó que la zona donde se ubica la quinta del presidente López Obrador denominada "La Chingada", se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano en el que se invertirán millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, la inversión de 112 millones de pesos comprende la rehabilitación de áreas verdes, una ciclovía, espacios comunitarios de uso múltiples, vialidades y renovación urbana de Pakal-Ná, región cercana al rancho del mandatario, reflejando que éste verá aumentada su plusvalía.

El presidente López Obrador señaló que él no lucha por dinero, porque no le importa y porque nunca le ha interesado el dinero.

"Yo lucho por ideales, yo lucho por principios. También, para no ofender a nadie, siempre digo que no todo el que tiene es malvado. Hay quienes tienen un patrimonio y lo han hecho de conformidad con la ley, en buena lid, con trabajo; ellos merecen respeto".

Señaló que no tiene como propósito hacer dinero, convertirse en un capitalista. "Yo soy muy feliz con lo que hago. La verdadera felicidad, siempre lo he dicho, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo. La felicidad no es lo material necesariamente, a veces el que tiene mucho es también muy infeliz. Entonces, ni los títulos ni la fama, ni el dinero ni lo material es lo más importante en la vida".