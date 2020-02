Los 10 puestos de trabajo con mejor índice de contratación

La evolución de las plataformas digitales a causa de la innovación de la tecnología, así como por cambios socioeconómicos y demográficos, ha obligado al mercado laboral a adaptarse y transformarse. Por si fuera poco, la situación del empleo en México sigue sin acelerar su ritmo, de forma que para 2020 los cambios en las empresas pueden ser cautelosos y el destino incierto.

Adicional a esto, cada día se ha vuelto más difícil para los mexicanos elegir una carrera, y más aún conseguir un empleo. Esta búsqueda puede complicarse y volverse frustrante sobre todo si la demanda o popularidad del área es muy alta y el campo de la oferta muy limitado. A la fecha, seguir de cerca la evolución del mercado es casi un requisito para aquellos que buscan un futuro prometedor.

No obstante, hay algunos empleos de sectores muy específicos que han tenido un rápido y efectivo crecimiento en los últimos dos años, por lo que la plataforma de empleo, Indeed, los enumeró. La lista incluye trabajos o roles de variados sectores donde cada uno ofrece distintas oportunidades que se espera que este año se mantengan con mayor crecimiento de oportunidad.



Crecimiento en demanda (2018-2019)



1.- Subgerente de restaurante 91%

2.- Scrum Master 71% (líder facilitador de proyectos)

3.- Especialista en educación 63%

4.- Desarrollador Full Stack 59% (programador senior con experiencia)

5.- Asistente de odontología 50%

6.- Especialista en soporte técnico 46%

7.- Ejecutivo de ventas inmobiliarias 41%

8.- Ingeniero informático 35%

9.- Gerente de servicios al cliente 32%

10.- Nutriólogo 23%



De acuerdo con los datos de la plataforma, el sector tecnológico (como ingeniero informático o desarrollador full stack) sigue expandiéndose en la industria mexicana; sin embargo, los trabajos comunes (como especialistas en educación, odontología y nutrición) continúan teniendo una alta actividad de demanda y contratación en los últimos años.

Esta información es resultado del análisis a través de las ofertas de empleo con mayor crecimiento de oportunidades entre 2018 y 2019, destacó Indeed.