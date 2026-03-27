Los bancos aceleran el cierre de sucursales

Ciudad de México.- La liquidación de CIBanco a finales de 2025, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU por presuntas operaciones ilícitas, llevó a que el sistema bancario mexicano alcanzara al cierre del año pasado un nivel mínimo en cuanto a número de sucursales en operación.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de diciembre pasado había 11 mil 486 unidades, 357 menos que en el mismo mes de 2024.

Según los números del organismo, tan sólo la desaparición de CIBanco representó una disminución de 205 sucursales, las cuales, junto con otros activos de la firma, están actualmente en remate.

La nueva estrategia digital de los bancos y los jugadores totalmente tecnológicos son factores que han llevado a que no se construyan nuevas sucursales. Al mismo tiempo, factores de inseguridad han replanteado el cierre o la relocalización de instalaciones físicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los datos de la CNBV muestran que al cierre de 2025 el grupo de los siete mayores bancos que operan en el país reportaron un total de 7 mil 32 sucursales, 186 menos respecto a lo registrado en diciembre de un año antes.

A detalle, en diciembre pasado BBVA reportó 56 sucursales menos que en 2024, con un total de mil 635. Sin embargo, Banorte aumentó 25 unidades, para llevar el número de sus instalaciones físicas a mil 218, y pretende abrir 20 en 2026.