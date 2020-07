Los cinco principales bancos de Canadá se unen al boicot contra Facebook

TORONTO, Canadá (EFE).- Los cinco principales bancos de Canadá se han unido a la campaña internacional de boicot contra Facebook y dejarán de anunciarse en julio en el medio social por no confrontar de forma adecuada el uso de la plataforma social para la promoción de mensajes racistas, de violencia y desinformación.



Las cinco principales instituciones financieras del país son Royal Bank of Canadá (RBC), Bank of Montreal (BMO), Toronto-Dominion Bank (TD), Scotiabank y Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC).

Estos cinco bancos se unen a otras empresas canadienses, como el productor de ropa Lululemon o la cooperativa de equipos de acampada Mountain Equipment Coop, que la semana pasada ya anunciaron su decisión de unirse al boicot contra Facebook.

Otras instituciones financieras canadienses más pequeñas, como National Bank, Desjardins y Laurentian Bank, también boicotearán a Facebook.

La campaña #StopHateForProfit (Paremos los beneficios por odio) ha sido impulsada por organizaciones de defensa de los derechos civiles en EE.UU. y ha ganado tracción después de que multinacionales como Coca-Cola, Adidas, Ford y el grupo británico-holandés de productos de consumo Unilever (uno de los mayores anunciantes del mundo) decidieran dejar de anunciarse en la plataforma creada por Mark Zuckerberg.

Aunque algunas de las principales empresas canadienses han decidido boicotear a Facebook, el Gobierno canadiense y el primer ministro del país, Justin Trudeau, que en las últimas semanas ha denunciado el "racismo sistémico" de los cuerpos policiales de Canadá, siguen utilizando la plataforma.

Por ejemplo, el miércoles Trudeau distribuyó su mensaje para celebrar el día nacional de Canadá a través de Facebook además de YouTube y las principales cadenas de televisión del país.

En el año fiscal 2018-2019, el Gobierno canadiense gastó 5.4 millones de dólares canadienses (casi 4 millones de dólares estadounidenses), en anuncios colocados en Facebook.

El que más dinero gastó en la compañía de Zuckerberg fue precisamente la formación política de Trudeau, el Partido Liberal, con 2.3 millones de dólares canadienses (1.69 millones de dólares estadounidenses).

Además, los principales partidos políticos canadienses gastaron 4.4 millones de dólares canadienses (3.24 millones de dólares estadounidenses) en Facebook en los pasados 12 meses.