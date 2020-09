Los mexicanos reactivan turismo mediante gangas

Con tarifas hasta 50% más bajas que hace un año, los viajes de los mexicanos marcan la reactivación del turismo en el país. El turismo interno se va a recuperar antes que el internacional, pues es más factible que, conforme se relajen las restricciones a la movilidad, los mexicanos comencemos a viajar más por el país, opina Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey.

"No hay que irse con la finta de sólo medir la ocupación, sino hay que ver las tarifas, lugares como Cancún reportan una mejoría en niveles de ocupación, pero es un hecho que las tarifas están 30% abajo", explica en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los destinos deben focalizarse en contener la pandemia del Covid-19, "esa es la mejor promoción para el turista nacional o internacional", sugiere el también extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur). El Aeropuerto Internacional de Cancún recibió un mayor volumen de pasajeros nacionales que internacionales entre abril y julio, situación que no se veía desde el siglo pasado, de acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

Los paquetes turísticos en Quintana Roo bajaron 30% en julio y 18% en la primera quincena de agosto, indica la variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (IN PC) del Inegi. Lo mismo sucedió con boletos de avión y tarifas de hotel, éstas cayeron 9% en agosto.

Los precios se redujeron más de 50% en Baja California, Michoacán y Colima. Los vuelos a la Ciudad de México bajaron 21% y el hospedaje 9% en la primera mitad de agosto. Para Humberto Molina, especialista en economía turística de Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), el turismo nacional se recuperará antes por la confianza y tendencia de los viajeros a desplazarse cerca de casa, en su propio vehículo.

En opinión del especialista, el turismo podrá alcanzar los niveles previos a la crisis hasta 2022 o más adelante. De momento el consumo turístico interno se recupera más rápido, aunque el resurgimiento del sector se va a consolidar hasta 2023, dice Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac.

Tras reportar una ocupación mínima histórica de 2.4% en abril, los hoteles de los 70 principales destinos del país reportaron una tasa de 16.3% a finales de julio. Ocho de cada 10 turistas que se alojaron en estos locales fueron mexicanos. En particular, Cancún registra una ocupación de 22.7%; Los Cabos de 19.9% y Ciudad de México de 12%, señalan las cifras más recientes del Sistema de Monitoreo Datatur de la Sectur.

Para Pablo Álvarez Icaza, catedrático de la Escuela Superior de Turismo del Politécnico, los destinos deben impulsar la promoción a viajes cortos y dar garantías de que cumplen medidas de seguridad sanitaria. "Los turistas eligen los espacios abiertos y actividades al aire libre o en un entorno natural, dado el distanciamiento social", explica en entrevista.

De acuerdo con sus cálculos, el consumo de turistas extranjeros puede crecer más que el de los mexicanos durante 2021, pero depende de que se levanten las restricciones para viajar y restablecer conexiones aéreas.

Las familias y empresas estadounidenses cuentan con mayor capacidad para gastar en viajes que las mexicanas, luego de los paquetes de apoyo para enfrentar la crisis en la Unión Americana, expone el también exdirectivo de la Sectur.

Cuando la crisis sanitaria llegue a su fin, los mexicanos optarán por viajes cortos por carretera, lo que puede impactar a los pequeños prestadores de servicios gastronómicos y hasta a los que inciden en el turismo de naturaleza, indica la dependencia que encabeza Miguel Torruco. Sin embargo, expone que sólo la seguridad higiénico-sanitaria de los turistas y comunidades permitirá restablecer la confianza necesaria para el retorno de los viajeros.