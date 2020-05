Los retos de los centros comerciales tras la pandemia

Los centros comerciales tendrán varios retos tras la pandemia. De acuerdo con expertos, las plazas tendrán que adaptarse a nuevos tiempos en los que las personas querrán salir a la calle y convivir, pero en espacios al aire libre y donde puedan guardar sana distancia.

En conferencia virtual, Gastón Gaitán fundador de The Leisure Way, un consultora para diseñar espacios de ocio, dijo que la creación de espacios públicos puede ser un ancla para el centro comercial, donde las familias o amigos convivan sin tener que pagar una entrada al cine o el estacionamiento.

En Viena, The Leisure Way hizo un experimento con un árbol que quedó en medio de un pasillo en un centro comercial, y en lugar de cortarlo, se adaptó un área para que la gente se pudiera sentar. Con este árbol, la asistencia creció 30% y las ventas de los comercios 40%.

"La clave es pocas tiendas físicas, pero espectaculares", dijo Jorge Lizan, gerente y director de Lizan Retail Advisors (LRA).

LRA destacó que en Estados Unidos sólo 20% de los centros comerciales generan 70% de las ventas de las tiendas, por lo que se debe analizar qué están haciendo bien esos lugares para atraer a la gente.