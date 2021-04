"Más que remanente, tipo de cambio ayuda más a reducir deuda", dice gobernador de Banxico

Si bien en los próximos días el Banco de México (Banxico) dará a conocer si quedó un remanente de su operación para entregar al gobierno federal, la apreciación del tipo de cambio es más efectivo para reducir la deuda pública como sucedió en el 2020, consideró el gobernador del Instituto Central, Alejandro Díaz de León.

"Un monto muy importante de la deuda en moneda extranjera que está valuada en pesos, ya tuvo una reducción muy importante", destacó durante una reunión con la Comisión de Hacienda del Senado.

Matizó que un tipo de cambio que se comporta de manera ordenada o que corrige movimientos abruptos de depreciación, es la mejor manera de reducir estos niveles de endeudamiento.

La senadora de Morena, Ifigenia Martínez hizo la pregunta expresa sobre el remanente:

"Me quedó algo en tentación, para el corto plazo y en las necesidades urgentes de la recuperación económica, incluido el fortalecimiento final, ¿cuál es la estimación del remanente de Banxico y cuál es el monto que le corresponde al gobierno federal?".

A lo que Díaz de León explicó el procedimiento que se lleva de acuerdo a lo establecido en la Ley del Banxico, que indica que en el mes de abril se define y determina si se entrega algo o no al gobierno federal.

Cabe recordar que de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la mayor parte del remanente del Banxico, el gobierno federal lo debe utilizar para reducir la deuda pública, y otra para fortalecimiento de la posición financiera.

En ese sentido destacó que el año pasado la paridad peso dólar tocó su punto más alto al rebasar los 25 pesos por dólar, pero también y tuvo una apreciación hacia el orden de 19.9 pesos por billete verde.

"Coincidimos con el objetivo que se ha expresado respecto a la conveniencia de reducir el endeudamiento y el valor de la deuda no sólo en lo general sino desde el sector público en lo particular", expresó.

Mencionó que el auditor externo del Banco Central, debe entregar los estados financieros auditados del ejercicio del 2020, en los cuales el comportamiento del tipo de cambio, tiene un papel importante.

"Hubo una depreciación a principios de año, y una apreciación a finales del año", ponderó al explicar que la paridad cambiaria, es la que determina en gran medida los movimientos de estos resultados del ejercicio en el balance del Banxico.

"Están sujetos a la depreciación y apreciación del tipo de cambio", reiteró.

Pero para poder determinar si hay un sobrante en la ganancia de su balance hay que ver los siguientes pasos, recordó.

El primer paso es contar con los estados financieros por parte del auditor externo del Banxico que los entrega al comité de Auditoria y posteriormente a la junta de gobierno, la cual toma la determinación final de cuáles son las asignaciones que corresponden como resultado del ejercicio, y también en su caso a la determinación en cuanto a los diferentes destinos de ese resultado.

Destino del balance

Señaló que son cuatro destinos o cubetas a las cuales se puede dedicar el resultado del ejercicio: Primero para cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores; segundo, para llevar el capital a su nivel objetivo conforme a la propia ley del Banco que debe mantener o preservar su valor como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB); tercero, es a la determinación de la revaluación de la reserva de activos, precisamente para hacer frente a posibles minusvalías como pueden ser una apreciación del tipo de cabio; el cuarto destino es el remanente de operación.

Ese ejercicio y este resultado, lo estará haciendo la junta de gobierno en los próximos días, ya quedan un poco más de dos semanas en el mes de abril, así que todavía no se tiene esa reflexión, ese resultado y será en los próximos días cuando se tenga claridad a ese respecto.