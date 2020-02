Mattel prosigue con su política de recortes de producción para bajar costes

La compañía estadounidense de juguetes Mattel tiene previsto cerrar una planta en Canadá tras clausurar dos de sus fábricas en Asia, por lo que prosigue con su política de recortes de producción para rebajar costes, informó este lunes el diario The Wall Street Journal.



El fabricante de la muñeca Barbie, que administra 13 plantas de producción, cerró el año pasado dos centros en China e Indonesia, anunció recientemente sus planes de clausurar una fábrica en México y tienen previsto hacer lo mismo con otras instalaciones en Montreal, según el diario.



A diferencia de otras compañías, Mattel fabrica sus productos en sus propias instalaciones y da trabajo a miles de personas, hasta 35.000 durante los picos de producción.



Según un portavoz citado por The Wall Street Journal, el cierre de la fábrica en Canadá dejará en la calle a 580 trabajadores. La fuente no ofreció detalles sobre cuántas personas se vieron afectadas por los cierres en China e Indonesia.



En México, los planes de la juguetera pasan por cerrar su planta de Tijuana y trasladar la producción a la de Monterrey.



La empresa ha tenido que hacer frente en los últimos años a unas menores ventas y al golpe que supuso para el sector el cierre del gigante Toys "R" Us.



Esta caída, según explica el rotativo, ha llevado a la infrautilización de algunas instalaciones.



"Continuamos optimizando nuestra huella de fabricación, aumentando la productividad de nuestra infraestructura de fabricación y logrando eficiencias en toda nuestra cadena de suministro global", dijo el director de la cadena de suministro de Mattel, Roberto Isaías.



Esta información se conoce la misma semana en la que está previsto que Mattel anuncie los resultados del último cuarto del año, donde se darán datos de la campaña navideña, en la que a nivel global las ventas habrían sido un 4 % inferiores que en 2018.