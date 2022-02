Mercado de renta de oficinas se recuperará hasta 2023: expertos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- A diferencia de otros sectores como el industrial o los centros comerciales, el sector de oficinas recuperará sus niveles de ocupación previos a la pandemia hasta el segundo semestre de 2023, según proyecciones del corredor inmobiliario JLL.

Arturo Bañuelos, director ejecutivo de Proyectos y Desarrollos de JLL, comentó que el año pasado se concluyeron 60 mil metros cuadrados de oficinas en la Ciudad de México, los cuales no se ocuparon, cuando antes de la pandemia se estaban construyendo entre 100 mil y 110 mil metros cuadrados al año.

"Será en el segundo semestre de 2023 cuando todo va a normalizarse, si todo sigue con esta tendencia.

"Hubo mucha deserción, mucha oficina que se quedó sin usar y esto se va a recuperar dentro de año y medio", dijo Bañuelos durante un seminario sobre Proyectos de JLL para 2022.

Bañuelos comentó que este año vienen nuevos proyectos de oficinas de nuevas empresas, otras que se están consolidando, otras que tenían más espacio y ahora requieren de un espacio menor con lugares no asignados.

Además, como las rentas bajaron a 20 o 21 dólares por metro cuadro al mes, algunas empresas están aprovechando para mudarse a mejores edificios por el mismo precio.

En el caso de los coworkings, JLL indicó que se han ido adaptando con nuevas ideas para operar tipo club o como los gimnasios donde si la empresa tiene su base en una zona, pero tiene trabajadores en el Norte o en el Sur pueden hacer uso de los coworking más cercanos a pesar de que su sede esté en otro lado.

JLL destacó que los proyectos inmobiliarios de mayor crecimiento en 2021 y 2022 son las naves industriales y los proyectos ligados al entretenimiento y turismo como los aeropuertos.

En el sector industrial, la empresa está muy activa en proyectos en Nuevo León como la nueva planta de LEGO; en centros de distribución para empresas de comercio electrónico y en la construcción de centros de datos.

En turismo, JLL está participando en la ampliación de algunos aeropuertos en el país como los de Tijuana y Los Cabos.

Respecto al aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, Bañuelos comentó que la terminal fue construida por ingenieros militares, por lo que su calidad es "inobjetable" y seguramente cumplieron con todas las normas aeronáuticas.

"La terminal no es para un premio de arquitectura como la del (aeropuerto) de Barajas. Cumple y de que va a funcionar, va a funcionar porque está construida por ingenieros capacitados", opinó.

JLL también está involucrada en la construcción de campos de golf y un acuario en Guadalajara, el cual está dentro de un centro comercial.

Ya que las actividades de entretenimiento al aire libre son las favoritas de las personas después del encierro por la pandemia.

"La clave es cómo hacer atractivo de nuevo al sector inmobiliario. Que la gente se sienta tranquila de estar en cierto espacio, las terrazas en las oficinas han adquirido importancia.

"Los elementos tecnológicos tienen que ser mejor que los de casa y los sistemas de aire acondicionado deben tener más cambios de aire y filtros con adecuaciones ultravioleta", agregó Bañuelos.