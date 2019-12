Mexicanos prefieren la gasolinera más cercana

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ni el precio por litro ni la marca de las nuevas estaciones de servicio, incluidas las extranjeras, o los 60 tipos diferentes de gasolinas que se comercializan en el país figuran entre los principales factores que atraen a los clientes al momento de decidir en dónde llenar el tanque de su vehículo. Tampoco influyen los clubes de precios, bonificaciones, servicios gratuitos como cambio de aceite, autolavado y espacios confortables para descansar del tráfico o baños limpios.



Mucho menos regalar un kilo de tortillas, tarjetas de lealtad o rifas. Actualmente, casi tres años de la apertura del mercado de gasolinas y diesel que dio pie a la liberalización de los precios y que, según la reforma energética, generaría más opciones para elegir por calidad y servicio cuatro de cada 10 usuarios que acuden a cualquiera de las 12 mil 565 estaciones de servicio que operan en el país (cifra al 29 de noviembre de 2019) eligen gasolinera por la cercanía de su trabajo o casa.

Otro 17% de los usuarios decide por el factor "necesidad" que se presenta cuando el indicador del nivel del tanque es crítico y la primera que encuentren en el camino es la opción, en tanto que 16% deciden por la certeza que les puede ofrecer una estación de que ofrece "litros completos".

Empatado en tercer lugar con un porcentaje similar, está el diferencial de precio que se puede encontrar entre una u otra estación de servicio. Alejandro Montufar Helu, CEO de PETROIntelligence, una de las primeras empresas en ofrecer información sobre el comportamiento de precios de las gasolineras en el país a través de una aplicación móvil, sostiene que el consumidor mexicano no reconoce el precio, como se pensó en el momento de la liberalización, como un factor importante en virtud de que este es racional, busca minimizar su gasto y maximizar su consumo.

La firma realizó el estudio Hábitos del Consumidor Mexicano de Gasolina y Diesel: segundo Semestre de 2019, el cual arroja que antes que el precio por litro para decidir en cuál estación de servicio cargar combustible, existen otros elementos que el consumidor suele tomar en cuenta. El más importante, de acuerdo con la encuesta realizada entre las estaciones de servicio que más modificaron sus precios entre el 11 y el 20 de septiembre, periodo de puente, fue la cercanía al momento de elegir.

De hecho las aplicaciones móviles presentan las opciones en rangos de uno y hasta más de 20 kilómetros a la redonda del sitio en donde se consulta la estación más cercana. Esto explica en parte la alta concentración de estaciones de servicio en los grandes centros de población.

Mercado en desarrollo

La Ciudad de México es la entidad federativa que tiene más permisos respecto a su superficie, con uno por cada 4 kilómetros cuadrados de superficie, siguiéndole el Estado de México, con uno por 19 kilómetros cuadrados, y Morelos con uno por cada 30 kilómetros cuadrados.

Actualmente 8 mil 113 empresas y personas son los titulares de los 12 mil 565 permisos vigentes, las cuales buscan los mejores sitios de población para sus negocios. Los usuarios tampoco se han sentido atraídos por las diferentes marcas de estaciones de servicio que operan en el país, ni por el tipo y calidad de los combustibles que ofrecen.

A octubre de este año mil 957 gasolineras venden combustible en el territorio nacional con marca diferente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras 31 operan bajo el esquema COCO, cuando la estación es propiedad de la petrolera, así como su marca de gasolina.

Entre ellas se encuentran por el número de estaciones de servicio que operan: BP, con 420; ExxonMobil (331), Repsol (255), Chevron (154), Gulf (135), G500 Network (130), Total (129), Arco (118), Shell (82), Techpro (62), Orsan (41), Fullok (18) y Windstar (16). Con una estación y hasta por empresa están Masterful, Cotsco, GGR, Vp Racing Fuels, Black Gold, Ener, Free Energy, Full, Comborsa, Sunoco, Teika, Certifuel, Ultra Platinum, Aledyj, Carriol, Gaxo, Power, Primero, Redco, T, Vitol y Gasolina G.

"En principio fue la novedad y vimos grandes filas en algunas gasolineras, pero conforme pasó el tiempo, el interés se fue reduciendo", confió un empresario gasolinero que solicitó el anonimato.

Montufar Helu reconoce que a la fecha sólo 36% de los usuarios de este tipo de aplicaciones o herramientas tecnológicas "lo usan".

Más aun 45% de ellos no lo toma en cuenta a su estación de servicio predilecta, lo que habla de un "consumidor leal", para el cual el precio no es la razón de su elección. A ello se suma que únicamente la mitad de los consumidores recuerda cuál fue el precio al que adquirió el combustible en su última compra, lo que significa que este no es el mejor elemento para generar "lealtad". Es decir, el consumidor considera irrelevante al precio al seleccionar en el futuro la misma gasolinera, agregó el CEO de PETROIntelligence.

Múltiples opciones

Las preferencias tampoco radican en la calidad de las gasolinas que las empresas comercializadoras ofrecen a los consumidores, considerando que las nuevas marcas buscan diferenciarse por el tipo de aditivo que añaden a la gasolina que venden. A la fecha de acuerdo con información de la Secretaría de Energía, se ofrecen en el país 60 tipo de gasolinas: Magna Pemex y Premium Pemex; ARCO-premium y regular; BP-premium y regular; Chevron-regular y supreme; G-Premium y G-super; Gulf-premium y regular; Kirkland-premium y super; Shell V-power y super; Mobil Synergy Extra y Synergy Supreme+; regular sin marca con índice de octano mínimo de 87 y premium con índice de octano mínimo de 91.

También Gaxo-regular y ultra; Repsol-efitec 87, 91 y 92; Sunoco-regular y ultra; Total-advanced y excellium; O Plus regular y ultra; Comborsa-regular y premium; Regular con Techpro; Black Gold-Super y Gold-Plus; F Plus y Super; Plus con Techpro; GGR-regular y optima; A-regular y super; Primero-Plus y Premium. Además, Power Plus y Supreme; Gasolina Regular y Premium Windstar; Masterfuel Regular y Premium; Ultra Blue Carroil y Súper Orange; Free Energy Regular y Plus Automotriz; RedCo verde, y Eco y Advance.

Montufar Helu considera necesario entregar más información a los usuarios a través de las aplicaciones o de las herramientas digitales disponibles para que tomen las mejores decisiones y obtengan beneficios reales de los servicios que pueden ofrecerse en las estaciones de servicio.

De hecho explicó que los grupos gasolineros están buscando incentivar una mayor planeación en el consumo y estrategias para atraer a un mayor número de usuarios, pero estas no deben enfocarse sólo en los precios, sino en los otros elementos que toma en cuenta el consumidor para seleccionar las gasolineras, como por ejemplo la distancia, los días preferidos para cargar y otros servicios para ofrecer en beneficio de los clientes.

En México existen alrededor de 36 millones de vehículos que usan gasolina y los mayores consumos están en Ciudad de México, con 93.4 mil barriles diarios; Estado de México, 53.4 mil; Veracruz, 53 mil; Nuevo León, 51.8 mil; Jalisco, 44.9 mil, y Baja California, 40.5 mil diarios, para un total nacional de 834 mil barriles diarios en 2019.