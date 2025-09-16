logo pulso
Pemex envía más petróleo hacia Cuba

En el primer semestre de 2025 crecen 2.8% los envíos a la isla

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Pemex envía más petróleo hacia Cuba

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) está aumentando este año sus envíos de crudo y derivados a Cuba respecto a los volúmenes exportados el año pasado, según su informe a septiembre ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

En el primer semestre de 2025, Pemex reportó que, a través de su subsidiaria Gasolinas Bienestar, exportó a Cuba crudo y derivados por un valor de 5 mil 300 millones de pesos, valor 6% superior a los 5 mil millones de pesos que registró en el mismo lapso de 2024.

Lo anterior se debió al incremento de 2.8% reportado en los envíos, los cuales pasaron de 17 mil 400 barriles diarios sobre todo de crudo en la primera mitad de 2024 a 17 mil 900 barriles en el mismo lapso de este año.

En derivados, Pemex reportó una ligera disminución de mil 800 barriles a mil 700 barriles diarios en el mismo periodo de referencia.

En volumen, “dichas ventas representaron 3.3% de las exportaciones totales de petróleo crudo y el 1.8% de las exportaciones totales de productos petrolíferos.

Para Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de regulación en México Evalúa, continuar con esa política de ayudar al gobierno cubano puede ser riesgoso para el país, debido a que en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump es más rígido que la administración anterior, de Joe Biden.

“Todo lo que el gobierno mexicano haga en sentido contrario a los intereses que Trump ha puesto sobre la mesa es peligroso, porque puede afectar a las expectativas o los acuerdos que ya se han logrado”. Explicó que es un conflicto ideológico del gobierno, ya que se ha mostrado “muy afín” al régimen de Cuba y busca ayudarlo.

“El problema es que el régimen de Cuba no cede ante la presión del mismo pueblo y sigue reprimiendo. Para la presidenta [Claudia] Sheinbaum es difícil, pero sí puede afectar gravemente. Incluso se habla de que Cuba podría no estar pagando enteramente esto”.

