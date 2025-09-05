"México alcanzaría ingreso per cápita de 20 mil dólares con plan de Inversión"

México es un país con gran potencial, por lo que si se hace realidad el Plan México y se aumentan las inversiones en los próximos años se podrá alcanzar un ingreso per cápita de 20 mil dólares, dijo el presidente de los consejos de Administración de Grupo Carso y América Móvil, Carlos Slim Domit.

Durante la inauguración de "México siglo XXI 2025, Mentes que iluminan el futuro", el empresario expuso que Grupo Carso "reafirma su compromiso de seguir invirtiendo, trabajando, creando y sobre todo creyendo profundamente en México".

Expuso que el Plan México establece alcanzar una "inversión anual 25% del Producto Interno Bruto, compuesto en más del 80% por inversión privada nacional, buscando lograr crecimientos superiores al 4% las expectativas para el país, en los próximos años, son muy alentadoras para generar desarrollo, empleo, alcanzar un ingreso per cápita de alrededor de 20 mil dólares y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de toda la población".

Slim Domit dijo que los jóvenes tienen la capacidad para navegar lejos y alcanzar grandes metas, lo que requiere de educación, carácter, rumbo, liderazgo y de rodearse de gente con talento.

En ese sentido, dijo: "los barcos en el puerto siempre están seguros, pero no están hechos para estar en los puertos", y agregó "su buena preparación académica les puede permitir tener una vida relativamente tranquila y segura, pero ustedes no están hechos para permanecer en el puerto, están hechos para navegar lejos y lograr algo grande".

El empresario e hijo de Carlos Slim Helú, agregó que, como los barcos, los jóvenes deben estar bien construidos para enfrentar cualquier tormenta, es decir, deben tener carácter.

Tienen que estar bien equipados, lo que tiene que ver con la educación, sin embargo, dijo que no todo lo enseñan los maestros, sino que, además, las personas deben tener iniciativa.

Añadió que como todo barco deben llevar un rumbo definido, lo que significa transformar la realidad de cada joven.

Debe haber liderazgo para tomar decisiones que pueden ser difíciles y pidió rodearse de personas talentosas y con ganas de superarse.

En la inauguración estuvo presente Slim Helú; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y el director de la Fundación Telmex-Telcel, Arturo Elías Ayub, entre otros.