México, con baja conexión a Internet

CIUDAD DE MÉXICO.- Del total de conexiones fijas a internet que hay en el país sólo 22.39% son a través de fibra óptica, de acuerdo con cifras a junio de 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los datos indican que México pasó de 8.3% de conexiones por fibra en 2015 a 17.4% en 2017.

Las ventajas de conectarse a través de redes de fibra óptica sobre el cobre y las cableadas radican en que la transmisión de internet es de alta velocidad, se evitan interferencias, se obtiene mejor calidad de audio y video e incluso la seguridad es mayor.

Esta baja penetración de fibra óptica en el país se debe a que es un tema que no ha estado en la agenda del gobierno, comentó Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law. "No hay un programa de despliegue de fibra porque tiene que ver con infraestructura física, con la industria de la comunicación física, y hablando de Telmex, el tema se ha quedado atorado por la separación funcional".

Además la tecnología 5G que es la que viene para móviles y conexiones entre cosas, necesita cinco veces más fibra óptica que la 4G. La OCDE señala que el promedio de conexiones a través de fibra es de 26.84%, por lo que México está debajo de este nivel, incluso atrás de Chile, que alcanzó 25.16%.

"México, a pesar de la separación funcional y de todo este desastre que ha sido la toma de decisiones sobre infraestructura física y fibra, somos junto con Chile el país que mejor se ha comportado en los temas de despliegue", dijo Negrete. Sin embargo, hay naciones por debajo de México en cuanto a los accesos a través de fibra como EU, con 15.55%; Canadá, 15.09%, y RU con 2.33%.

"En los 37 países estudiados, la fibra en la banda ancha total ha aumentado 27%".