México crecerá máximo 1.6% al 2021, dice la OCDE

El crecimiento económico de México para 2020 no pasará de 1.2%, mientras que para 2021, pese a que se trata de una mejoría, quedará en 1.6%, de acuerdo con el Panorama Económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que en 2019 estaremos en 0.2%.

A pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el país alcanzará un nivel de 2% de crecimiento, la OCDE aseguró que la actividad de la economía mexicana es "débil". Además, la actividad productiva nacional tendrá un menor ritmo que la mundial, pues la OCDE espera un crecimiento global de 2.9% en 2020 y de 3% en 2021.

La expansión de México estará también detrás de economías emergentes asiáticas como China, que crecerá de 5.7 a 5.5% en 2020 y 2021; India, con 6.2 y 6.4%, y Brasil, con 1.7% y 1.8%.

Esa debilidad en el crecimiento económico de México tiene que ver con las tensiones comerciales y la incertidumbre política que reduce la confianza de los empresarios. Además, el consumo del gobierno está "hundido" por las restricciones del gasto público. El estudio de la OCDE indica que la creación de trabajo en el sector formal ha caído y el desempleo va en ascenso, lo que afecta a la economía mexicana.

Para el próximo año, los riesgos de desaceleración tienen que ver con las tensiones comerciales que podrían surgir con EU, así como por nuevos episodios de volatilidad financiera que venga de países emergentes, lo que puede llevar a un aumento de la deuda y del costo financiero.

La OCDE recomendó girar el balance entre la deuda y el gasto social, además de evitar las exenciones fiscales regresivas, a fin de contar con mayores recursos para poder realizar inversiones en infraestructura y en gasto social.

Además, pidió continuar con las reformas estructurales que generen crecimiento más inclusivo en el país, sobre todo en las áreas clave de la economía mexicana.

Sin embargo, a México le beneficiará el incremento a los salarios mínimos, las "fuertes" remesas y la reducción de las tasas de interés, porque ello podría fortalecer el consumo. También se tiene el beneficio de los bajos precios de los combustibles, lo que mantendrá la inflación a la baja.

La OCDE afirmó que la economía mundial pasa por una fase de lento crecimiento, sobre todo por la incertidumbre política y las tensiones comerciales en el mundo, por lo que se observa desaceleración tanto en grandes economías como en países emergentes.

Sin condiciones para alcanzar el 4%: Standard and Poor's

La calificadora Standard and Poor's dijo que México no cuenta con condiciones sostenibles para crecer a 4%, en un entorno de baja inversión e impacto en la actividad económica por la inseguridad que se vive en el país.

En conferencia de prensa, la agencia recalcó que México históricamente no ha sido un país que crezca mucho, con lo que el bajo crecimiento económico que enfrenta en país es uno de los principales factores que explica la perspectiva negativa de la calificación de Standard and Poor's sobre la nota soberana, ubicada en BBB+.

"En nuestras proyecciones no tenemos 4%, hay que enfatizar que nunca tuvimos un nivel de crecimiento de cuatro por ciento. Cercano al dos por ciento, menos para 2019 y 2020. Notemos que el gobierno no tiene 4% en su presupuesto, y cuando miro el paquete económico 2020 tampoco", dijo Lisa Schineller, analista para México.

En opinión de los analistas, la baja intermediación financiera, así como la falta de inversión son factores históricos que provocan el bajo crecimiento, además de que ningún país en Latinoamérica tiene las condiciones para alcanzar crecimiento 4%.

"Mientras estas condiciones objetivas que no son de izquierda o de derecha se mantengan tan bajas, va a ser muy difícil alcanzar de manera sustentable este crecimiento", dijo Sebastián Briozzo, analista de la agencia.

Sobre las críticas recurrentes del presidente Andrés Manuel López Obrador a los comentarios de las calificadoras sobre su administración, los analistas de Standard and Poor's dijeron que la agencia tiene una opinión independiente, con más de 30 años de operación en el país con lo que siempre existirán divergencias sobre sus puntos de vista.

"No tenemos una opinión en particular sobre un país que pueda ser guiada por otra cosa que el conocimiento de la realidad macroeconómica. A veces la opinión cae bien, y a veces no cae bien. Esas son las reglas del juego de lo que uno hace", dijo Roberto Sifón, analista global de soberanos de Standard and Poor's.

En materia de inseguridad, la agencia recalcó que ha sido un problema histórico que ha impactado en el crecimiento del país.

"Hemos notado que la inseguridad es costo de oportunidad para el ritmo de crecimiento de México. No solamente ahora sino durante la administración de Calderón, Peña Nieto, etcétera. Con menos inseguridad probablemente el nivel de crecimiento sería más fuerte", dijo Schineller.

--La calificación de Pemex, atada a nota de México

Standard and Poor's recalcó que si bien la situación financiera de Pemex es otro factor que impacta sobre las finanzas del país, detallaron que cualquier movimiento en su calificación está atada al desempeño de la notas crediticia de México.

"La perspectiva negativa refleja un riesgo de la deuda de Pemex impactando al soberano, si se incluye la deuda de Pemex con la del gobierno, en un momento dado, la combinación puede impactar de manera negativa sobre el soberano, y al final a la calificación de Pemex", dijo Schineller.