México debe aprovechar enfrentamiento EU-China: Salazar Lomelín

México está frente a la oportunidad de sumarse más a las cadenas de valor de América del Norte, aprovechando que Estados Unidos y China mantienen un enfrentamiento comercial, para ello hay que aumentar el contenido nacional, promover al país en el extranjero y tener mayor coordinación y comunicación para aprovechar el tratado comercial que tiene con EU y Canadá.

El tema se discutió durante la videoconferencia Covid-19: Interdependencia y Cooperación México-Estados Unidos del Centro para estudios de EU y México, en la que participaron Rafael Fernández de Castro, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora; la subdirectora de estudios e investigadora principal de América Latina del Council of Foreing Relations, Shannon K. O'Neil; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín; y el exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne.

De la Mora dijo que el distanciamiento de Estados Unidos y China "nos da una oportunidad a nosotros en México para que en este contexto de desacoplamiento, en esa reestructuración de cadenas globales, México pueda ser considerado en un sitio ideal para ser parte de esa nueva realidad, de esa nueva reconfiguración".

Agregó que con la próxima entrada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se trabaja en aprovechar la oportunidad de contribuir a que la región de América del Norte sea más dinámica competitiva, a través de las nuevas reglas que se incluyeron en el acuerdo.

Explicó que también se construye para fortalecer la relación con China, sobre lo que ya existía, a fin de sacar más provecho de los lazos comerciales que se tienen con ese país.

Por su parte, Shanon dijo que al observar a México desde fuera hay preocupación porque hay baja de inversiones, volatilidad en los mercados por las bajas de calificaciones tanto a las empresas de energía del Estado como al mismo país; debilidad en la moneda mexicana, así como cambios preocupantes en el sector energético, entre otras cosas.

Comentó que desafortunadamente aún y cuando se abre la oportunidad para que México aproveche los espacios que dejan los conflictos entre Estados Unidos y China, no hay una estructura sólida en el extranjero que promueva al país como un destino de inversiones.

Shanon expuso que "la geografía no es suficiente pero si es una ventaja"; sin embargo, "México desafortunadamente está perdiendo esta oportunidad" y comentó que habló con empresarios que tenían fábricas en Asia y todos pensaban reubicar sus procesos en países como Malasia, Brasil, África, Indonesia, pero no en México.

"No piensan en México, porque no conocían México, ni con quien hablar, porque en consulados y embajadas no hay con quien hablar, es un problema especialmente para multinacionales de Asia que no conocen México", comentó.

Para Salazar Lomelín México recibió la bendición de que Estados Unidos y China tengan diferencias profundas que generan "oportunidades de oro", porque los mexicanos pueden convertirse en proveedores del mercado estadounidense en productos que antes hacían los chinos.

Añadió que hay un gran espacio para recibir inversiones, aumentar el contenido regional y nacional, Así como aumentar las exportaciones hacia Estados Unidos. Por ejemplo, solo tenemos un grado de integración regional de 28%; somos el primer exportador de pantallas pero solo el 8% es de contenido nacional, lo que muestra la oportunidad para el país.

"Tenemos que aprovechar el tratado (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC), hay que apostar que las inversiones detenidas puedan empezar a fluir y tenemos que hacer una cosa básica, volver a insistir que no podemos hacer cambios de reglas, de normatividad que afecten la confianza de un nacional o extranjero", expuso.

Expuso que por ello comentó a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente al mandatario estadounidense Donald Trump, en la próxima reunión que tendrán un documento en el que se exponga cómo se visualiza la relación económica-comercial, las inversiones y los beneficios del tratado.

Wayne dijo que no hay garantía de que México pueda tener buenos resultados al adaptarse a las cadenas de producción después de la pandemia por el Covid-19, "mi opinión es que México debe de hacer un esfuerzo para atraer inversión y para trabajar con sus socios de América del Norte, para hacerla más competitiva, no solo con Estados Unidos, sino con los centros de producción de todo el mundo".

A pesar de la falta de coordinación que se observó en cuanto al arranque de las industrias esenciales, ya se corrigió y plantas mexicanas y estadounidenses retomarán actividades al mismo tiempo.

"En este nuevo acuerdo (T-MEC) hay posibilidad para tener una diálogo sobre futuro la competitividad de América del Norte, necesitan los tres gobiernos...más comunicación y coordinación", porque después de la pandemia se debe trabajar en torno a los desafíos tecnológicos, de productividad y prosperidad que enfrentará la región.