México debe considerar prórrogas en impuestos y apoyos a Pymes: Cepal

Ante la profunda recesión que se presenta en el mundo por el Covid-19, el gobierno de México debe considerar prórrogas de impuestos, apoyos a empresas para que no desaparezcan, a trabajadores formales, informales y a las familias, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Dijo que tiene que haber dos tipos de medidas: una para que no desaparezca la planta productiva, lo que quiere decir dar créditos y prórrogas a las empresas; por otra parte hay que dar directamente recursos a los hogares.

En videoconferencia, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, expuso que al estimarse que la economía mexicana puede registrar en 2020 entre -3.8% y -6%, la autoridad mexicana debe considerar dar un "ingreso de emergencia".

Es decir, dar recursos directamente a los hogares con menores ingresos, "la Cepal ha calculado que si hubiera transferencia de un salario mínimo mensual a la población entre 18 y 67 años que no reciben ni ingreso ni transferencia... el programa costaría 2% del PIB, 498 mil millones de pesos todo el año"; si se da apoyo de manera universal el costo subiría a 4.7% del PIB.

Comentó que México tiene líneas de crédito del BID y del CAF con las que el gobierno "pueden apoyar a empresas y al sector productivo, con créditos directos a las pequeñas y medianas empresas".

Sobre los apoyos tributarios afirmó: "No recomendamos necesariamente exenciones, quizá proponemos si prórrogas en pagos de impuestos, en países donde la tasa tributaria es baja, como en México, Guatemala y Centroamérica, quizá en Sudamérica hay más espacio para exenciones fiscales".

Para Bárcena es muy importante apoyar a las pymes porque son la mayoría de las empresas del país, "es importante apoyarlas ya están sufriendo", sobre todo en el sector turismo: restaurantes, eventos culturales. "Definitivamente es clave para que no se destruya la capacidad productiva".

Añadió que los industriales ya plantearon al gobierno mexicano una serie de apoyos específicos en favor de la planta productiva, así que consideró que el gobierno lanzará otros apoyos para apoyar a las pymes, a los trabajadores formales, informales y a todos.

Agregó que "se requiere tener una serie de medidas que están fuera de la caja", políticas contracíclicas, sobre todo ahora que la inflación es baja, los bancos centrales pueden actuar.

México tiene espacio para poder ampliar su caja de herramientas, porque tiene líneas de crédito y baja inflación.