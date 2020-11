México, el más atractivo en este momento para invertir en AL: Santander

La presidenta global de Santander, Ana Botín, y el director general de BlackRock, Larry Fink, coincidieron en que México tiene grandes oportunidades de inversión en la actualidad, favorecido por una reducción en las tasas de interés.

"Este entorno de tasas de interés bajas está ayudando muchísimo a países como México o Brasil, que finalmente pueden permitírselo y de hecho pueden incluso devolver las deudas pendientes en un año como este. México lo ha demostrado, los resultados son buenísimos", dijo Botín.

Al participar en la treceava edición de la Conferencia Internacional de Banca, organizada por Santander, la directiva dijo que en términos generales Latinoamérica ofrece oportunidades de crecimiento, lo cual lo convierte en una región atractiva para la inversión.

"Para nosotros Latinoamérica es un mercado tremendamente atractivo, 600 millones de personas, 300 millones sin cuenta bancaria, estamos viendo un incremento en las actividades de banca digital en todo Latinoamérica, crecemos en términos generales, hay más demanda de préstamos con tipos menores, así que es un mercado muy atractivo, no solo para los bancos, para todos", dijo Botín.

Sobre el tema, Fink reconoció a México como el país más atractivo en la región e incluso señaló que en materia política, Argentina representa mayores riesgos para las inversiones.

"En Argentina vemos un nuevo gobierno que intenta introducir un cambio muy significativo en la dirección política del país, van a reestructurar la deuda con el sector privado, hay una enorme volatilidad, saltan de una política a otra, cada gobierno tiene enormes ambiciones, pero a la hora de la verdad todo recae sobre los inversores extranjero. Va a tomar tiempo para que vuelva a ver inversión privada en Argentina", dijo.

Botín consideró que hay una enorme oportunidad de inversión en Latinoamérica, el cual calificó como uno de los mercados más rentables para el banco, en el cual la firma española se ha posicionado como uno de los principales jugadores.

"Me sorprende que Estados Unidos no mire más hacia el sur. BlackRock si, estuvieron en el consejo de Santander en México y nos supo explicar cómo ven los inversores del mundo a México y Latinoamérica. Hay una fantástica oportunidad, de consumo que está creciendo, sabemos cómo son las instituciones en Latinoamérica, hay mucho trabajo, pero van avanzando", dijo Botín.