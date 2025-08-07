logo pulso
México en riesgo por depender del gas natural de Estados Unidos

Pemex reconoce la necesidad de reducir la vulnerabilidad de México ante importaciones de gas extranjero.

Por El Universal

Agosto 07, 2025 08:16 p.m.
A
México en riesgo por depender del gas natural de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Víctor Rodríguez Padilla, reconoció en un foro en el Senado de la República que México es vulnerable por su dependencia de importaciones de Estados Unidos de gas natural.

"Lo que tenemos que sacar es gas para reducir la enorme dependencia de Estados Unidos que no es simple, es vulnerabilidad. Si Estados Unidos no cierra la llave, México se queda a oscuras porque la mayor parte necesita para generar electricidad.

"Esa dependencia que se creó con la integración energética y tuvo contexto de la integración económica se está rompiendo, no es la misma ¿tenemos garantizado el gas de Estados Unidos o de cualquier otro país?", reflexionó el director de Pemex.

El funcionario recordó que en el año 2000 y en el 2021 por diferentes razones Estados Unidos ya cortó el suministro de gas afectando al país.

Explicó que a raíz de que el Unión Americana se volvió potencia en producción de gas, mientras México se dedicó a la construcción de ductos para su importación dejando a un lado proyectos de extracción de este hidrocarburo.

Por eso, señaló que es indispensable que la petrolera también invierta en la exploración y hallazgo de yacimientos de gas natural.

Dijo que este energético fósil es incluso más importante que el petróleo.

Adelantó que ahora que está en otro régimen operativo, Pemex puede trabajar en extraerlo de diferentes regiones del país.

Finalmente, dijo que si bien se debe trabajar en reducir la dependencia de gas de Estados Unidos, el gas natural también es un recurso energético que está de salida y que es de transición.

