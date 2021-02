México, entre siete países que mueven más mercancía pirata en barco

El transporte marítimo se convirtió en la principal vía para mover mercancía pirata, siendo China y siete países más el origen de contenedores cargados con productos ilegales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). México también es parte de la lista de los países que más movilizan mercancía falsificada, si se consideran por su valor junto con India, Malasia, Singapur, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos.

Más de la mitad del valor de los contenedores que se mueven por barco contienen mercancía falsificada, de acuerdo con un estudio hecho por la OCDE con datos del 2016 y que dio a conocer hoy. "Los contenedores de barco cargan 56% del total del valor de productos falsificados en 2016", expuso la OCDE en el estudio que afirma que el 80% del volumen de mercancía que se comercializa a nivel mundial lo hace por barco, que medido en valor representa el 70% del total del intercambio comercial mundial.

China fue la economía con mayor porcentaje, ya que el 79% del valor de los contenedores de los barcos se trató de productos falsificados e incautados en todo el mundo. "El mayor número de envíos de productos falsificados tuvo su origen en Asia oriental. China y Hong Kong (China) figuran entre los primeros países de la clasificación. India, Malasia, México, Singapur, Tailandia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos también se mantienen entre las principales economías de procedencia de productos falsificados y pirateados comercializados en todo el mundo durante los períodos considerados", expuso la Organización. En el estudio, la Organización detalló que la mayor parte de productos incautados, entre 2014 y 2016, fueron bienes que viajaron por barco. El 82% del valor de los perfumes y cosméticos que se incautaron en todo el mundo y el 73% del valor del calzado deportivo, juguetes y juegos.

Los productos procedentes de las economías que son mayor fuente de falsificación de mercancías entraron a la Unión Europea a través de Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Mientras que por Bulgaria, Croacia, Grecia y Rumania entra una menor cantidad de contenedores procedentes de países proveedores de productos falsificados o piratas, son economías altamente importadoras de ese tipo de bienes. El problema que observa la OCDE es que la iniciativa china de conformar un bloque de países bajo el llamado "One road, one belt" podría dar lugar a un aumento notable de las falsificaciones que llegan a la Unión Europea en portacontenedores a través de los puertos de la región mediterránea.

La OCDE observó que otro de los obstáculos para combatir el ilícito es que "parece que el comercio ilícito de falsificaciones no ha sido una alta prioridad para las aduanas, ya que los envíos de falsificaciones suelen percibirse como infracciones del intercambio comercial y no como una actividad delictiva".