México es el primer socio comercial de EU

Por El Universal

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
México es el primer socio comercial de EU

Ciudad de México.- En noviembre del 2025, la economía mexicana siguió en el primer lugar de la lista de principales socios comerciales de Estados Unidos, informó la oficina del Censo estadounidense.

El segundo socio comercial de la economía del vecino país del Norte fue Canadá, seguido de China, Taiwan, Alemania, Japón, Vietnam, Corea del Sur, Suiza y Reino Unido.

De enero a noviembre de 2025, los productos mexicanos exportados a la Unión Americana tuvieron un valor de 492 mil 513 millones de dólares, con lo que México también se colocó como el principal proveedor del mercado americano.

Las importaciones de bienes estadounidenses que llegaron a territorio mexicano sumaron los 309 mil 799 mdd, lo que significó que somos su principal destino de exportaciones.

De acuerdo con la oficina del Censo de Estados Unidos en total de enero a noviembre del 2025 entre los dos países intercambiaron un total de 802 mil 312 millones de dólares, lo que dejó un déficit de 182 mil 714 mdd para los estadounidenses.

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

