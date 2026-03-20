México muestra grandes avances en pagos digitales: Visa

México ha registrado avances relevantes en la adopción de pagos digitales en los últimos años, impulsados principalmente tras la pandemia; sin embargo, aún persisten retos estructurales como la baja aceptación en pequeños negocios, advirtió Ryan McInerney, CEO global de Visa.

Avances y retos en pagos digitales en México

En conferencista magistral en la 89 Convención Bancaria, el directivo señaló que el país combina un sistema financiero sofisticado y alta penetración digital con un uso elevado de dinero en efectivo, lo que representa una de las mayores oportunidades de crecimiento para la compañía a nivel global.

"Tenemos que trabajar en estos fundamentos, en la aceptación. Todavía tenemos 50% de los Pymes que no aceptan pagos digitales. Tenemos que trabajar juntos y lo estamos haciendo para cambiarlo. Muchas veces, en México, pagan con Visa y la declinan. Tenemos que aumentar las tasas de autorización de la tarjeta y asegurarse de que todos quienes quieran pagar con una tarjeta, se les apruebe. Es una transacción real. Todavía hay muchos fraudes, especialmente en el comercio electrónico", dijo el directivo.

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Innovación tecnológica y futuro del comercio digital

McInerney destacó que tecnologías como el pago sin contacto han acelerado su adopción de forma significativa, al pasar de niveles prácticamente nulos hace unos años a representar cerca del 30% de las transacciones actuales.

Asimismo, afirmó que México es un mercado prioritario para la firma en los próximos años, debido a su tamaño económico, nivel de digitalización y potencial de sustitución del efectivo. Añadió que la estrategia de Visa se centra en colaborar con bancos y reguladores para acelerar la innovación, ampliar la inclusión financiera y ofrecer soluciones que faciliten la transición hacia una economía más digital.

El directivo planteó que el siguiente gran salto en el comercio digital será el llamado comercio agéntico, en el que asistentes basados en inteligencia artificial no solo recomendarán productos, sino que ejecutarán compras en nombre del usuario.

Explicó que, a diferencia del modelo actual, donde el consumidor compara opciones en buscadores o plataformas de comercio electrónico, estos agentes podrán analizar inventarios globales, seleccionar productos personalizados y completar la transacción de forma automática, marcando un cambio profundo en la manera en que se interactúa con el comercio digital.

Este nuevo esquema, explicó, requerirá establecer mecanismos de control y confianza para los usuarios, quienes podrán definir parámetros como montos de gasto, tipos de comercios autorizados y condiciones de compra.

En este entorno, dijo que la compañía busca replicar los estándares que hoy operan en pagos tradicionales, como protección contra fraude, reembolsos y reglas claras de operación, pero ahora aplicados a transacciones realizadas por agentes digitales, lo que dará certidumbre tanto a consumidores como a comercios.

McInerney anticipó que este modelo comenzará a generalizarse a partir de 2026, cuando el uso de agentes para compras cotidianas se vuelva masivo.

El directivo consideró que el comercio agéntico no solo transformará la experiencia del usuario, sino que también abrirá nuevas oportunidades para pequeños negocios, al permitir que estos sean descubiertos por los agentes en un mercado digital más amplio, sin depender exclusivamente de grandes plataformas.