México no aceptará denuncias de EU por casos previos al T-MEC: Tatiana Clouthier

Para la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, la solicitud de denuncia de Estados Unidos por el caso de denegación de derechos laborales en Tridonex fue un caso cerrado desde el momento en que México contestó al gobierno estadounidense que se alegaban hechos previos a la entrada en vigor del T-MEC, por lo que solamente queda por resolverse el caso de General Motors en Silao, Guanajuato.

Clouthier afirmó que México no permitirá que actos laborales previos al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sean considerados como casos bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida de ese acuerdo comercial, como se quiso hacer con la supuesta denegación de derechos en la planta de Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas.

"Los hechos derivados de todo aquello que sucedió antes del T-MEC, no permitiremos que sean esos hechos (considerados incumplimientos) dentro de la parte laboral del Mecanismo (de Respuesta Rápida) que tendría que utilizarse" para resolver un incumplimiento, porque "actos anticipados a la firma del T-MEC no tienen por qué ser considerados asuntos de índole laboral".

Para Clouthier el gobierno mexicano sabe cuáles son sus compromisos, por lo que añadió: "México no necesita que le digan qué tiene que hacer".

Cabe mencionar que el martes 10 de agosto pasado la Representación Comercial de Estados Unidos dio a conocer que llegó a un acuerdo con la empresa Tridonex, establecida en Matamoros, Tamaulipas, en la que la firma hizo ciertos compromisos como recontratar a más de 150 trabajadores despedidos, pagar salarios atrasados, tener observadores en elecciones sindicales, entre otras cosas.

Pero esos acuerdos fueron entre un particular y una dependencia estadounidense, no son parte del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC con la que se solucionan problemas de denegación de derechos laborales de los trabajadores, expuso la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora.

La Subsecretaria expuso que el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC se utiliza entre autoridades, es decir, entre Estados, pero el acuerdo Tridonex- Estados Unidos, fue un acuerdo "entre la Representación Comercial de Estados Unidos y la empresa pero eso no es parte de este Mecanismo de Respuesta Rápida laboral, y el acuerdo al que llegaron no puede considerarse parte de este proceso en sí mismo".

Añadió que el compromiso de las secretarías del Trabajo y de Economía es enfocarse a una efectiva aplicación de la ley.

Por lo que dijo que "Tridonex se concluyó en el momento que el gobierno de México contestó que no veíamos denegación de derechos a partir de la entrada en vigor del T-MEC".

Mientras que en la solicitud que presentó Estados Unidos bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC por el caso de denegación de derechos a los trabajadores durante la legitimación del contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, ahí sí se acordó reponer el proceso de votación el próximo 17 y 18 de agosto.

Añadió que para el caso de General Motors y de Tridonex "no hay ningún panel de solución de diferencias ni sanción al respecto" bajo el T-MEC.