México podría perder capacidad aérea tras degradación de RU

México puede perder capacidad en vuelos internacionales, después de que Reino Unido informó que actualizará su lista roja de países de riesgo para ingresar a su territorio, en la cual será incluido nuestro país, dijo Virginia Messina, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Esta medida responde al aumento de contagios por Covid-19 y la posible propagación de sus variantes, la cual entrará en vigor a partir de las 4 de la madrugada del próximo domingo 8 de agosto y consiste en que aquellas personas que hayan estado en México en los últimos 10 días, solo podrán ingresar a Reino Unido si son ciudadanos británicos o irlandeses, o si tienen derechos de residencia en su territorio, informó ayer la embajada británica en México.

Hasta ahora, México había sido de los países que mantenía un buen nivel en cuanto a rutas aéreas y viajeros internacionales, pues se encontraba en ventaja frente a otros mercados ante las nulas restricciones. En junio, los viajes y las reservaciones se encontraban alrededor de un 80% del nivel que tenían en 2019, antes de la pandemia, explicó la vicepresidenta del WTTC.

"Este tipo de medidas (la degradación de Reino Unido) desgraciadamente cambia la situación, porque es posible que cambie la capacidad aérea, pues los países, las empresas y las aerolíneas al ver que México está en la lista roja, inmediatamente disminuirán su capacidad porque la demanda no será la misma", respondió Messina en una conferencia virtual que se llevó a cabo este jueves.

En 2019, Reino Unido fue el tercer principal mercado emisor de turistas para México, sólo detrás de Estados Unidos y Canadá, indican cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

"Lamentamos mucho esta situación, desgraciadamente no está claro cuándo cambiará, Reino Unido observa esta nueva ola que atraviesa México y que la vacunación no está tan avanzada para permitir que las variables se nivelen.

"El impacto es para todos los viajeros internacionales de Reino Unido a México y viceversa", dijo la ejecutiva del organismo que reúne a 200 líderes de las compañías del sector más importantes del mundo y cuya sede central se encuentra en Londres, Inglaterra.

"Esperemos que esto no sea un precedente, pero sin duda tendrá un impacto. Se estima que al menos había 6 mil británicos en México este verano y todos tratarán de regresar antes del domingo", agregó.

Messina destacó que México, de momento, no tiene restricciones, ni siquiera pide pruebas de Covid-19, lo que le ha permitido beneficiarse de la llegada de turistas de Estados Unidos.

"Lo que está claro es que la vacunación es fundamental, no habrá vacunación completa mientras no haya una gran proporción de personas adultas vacunadas", concluyó.