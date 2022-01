México respalda la posición negociadora de Argentina frente al FMI

BUENOS AIRES (EFE).- El canciller de México, Marcelo Ebrard, respaldó este viernes la posición de Argentina en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas por más de 40,000 millones de dólares que el país suramericano mantiene con este organismo.



"Decirle a Argentina que México respalda sus gestiones en favor de tener una solución a las presiones financieras durante este año", aseveró el jefe de la diplomacia mexicana durante su intervención en la XXII Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se inauguró este viernes en Buenos Aires.

"Es importante que Argentina tenga éxito, que salga adelante, que la comunidad internacional le dé la oportunidad de salir adelante, que no le impongan restricciones a su crecimiento económico", agregó Ebrard.

Argentina, que fue elegida hoy para ejercer la presidencia pro tempore de la Celac en 2022, busca sellar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar las deudas contraídas a partir del acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que actualmente rondan los 41.000 millones de dólares.

Según el acuerdo de 2018, Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, vencimientos que el Gobierno de Alberto Fernández ya ha dicho que el país, que atraviesa desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.

Los compromisos más voluminosos de este año empiezan a operar en marzo, cuando Argentina debería pagar 2.838 millones de dólares, metiendo aún más presión sobre el bajo nivel de reservas monetarias netas del país.

GESTIÓN AL FRENTE DE LA CELAC

Durante su discurso, el canciller mexicano consideró que la Celac, mecanismo de integración regional que preside México desde enero del 2020, es por fin "una realidad".

"No sabíamos que iba a haber una pandemia, estábamos en un proceso de reflexión, prácticamente no había reuniones, se habían suspendido las cumbres, no había un programa de trabajo... Hoy estamos en otra realidad gracias a la voluntad de todos los países aquí representados", aseguró Ebrard.

En opinión del funcionario mexicano, "el resultado más tangible" de ello es la cooperación mostrada entre los países latinoamericanos y caribeños para hacer frente a la pandemia por coronavirus, mediante la producción local de vacunas, la mayor elaboración de material sanitario y la integración de las diferentes agencias regulatorias de la región, entre otras medidas.

"Esa cooperación posibilitó que en América Latina tuviéramos mayores posibilidades, porque la distribución de las vacunas ha sido muy inequitativa, muy injusta", señaló el canciller mexicano, agregando que los países de la región están "cerca" de realizar compras en común de medicamentos, pudiendo ahorrar hasta un 30 % del precio final de los mismos.

Otra de las áreas donde hubo mayor integración fue en todo lo relacionado con innovación y tecnología, gracias a la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) y al impulso de un fondo de desastres y adaptación al cambio climático, en el cual México aportará 2.2 millones de dólares, según Ebrard.

Creada en 2010, la Celac, que integran 33 países de América Latina y el Caribe, funciona como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política.