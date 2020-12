México tendrá que aplicar medidas para reiniciar economía: Banco Base

México crecerá 3.8% para el 2021 con el catalizador a su favor de la vacuna contra Covid-19, pero para que logre un gran reinicio de la economía, necesitará complementarlo con una política fiscal contracíclica, consideró el Banco Base.

"Yo creo que sería un riesgo para el caso de México, hacer un gran reinicio como lo propone el Foro Económico Mundial", advirtió la directora de análisis Económico y Financiero, Gabriela Siller.

En conferencia de prensa virtual para presentar las expectativas de fin de año, el experto aseguró que nuestro país debería de implementar una política contracíclica como lo hicieron los países desarrollados para enfrentar la pandemia.

"Para el caso de México, como no tiene una política fiscal contracíclica, la caída de este año va a ser bastante fuerte; pensaríamos en un gran reinicio: ¡Genial...! Pero para que pueda ser en México, tendría que ir acompañada de una política fiscal contracíclica", manifestó.

Explicó que el Foro Económico Mundial lanzó una serie de ideas para la recuperación global de la crisis por la pandemia de Covid-19, para así poder construir un futuro más saludable, más equitativo y más próspero.

"Hablan de un Gran Reinicio que se escucha como algo muy bueno, reiniciar la economía con la recuperación con una mayor igualdad o menor desigualdad en la distribución del ingreso y también en empresas más sustentables", señaló.

Sin embargo, dijo, se propone todo lo contrario para lo que va en México: cambiar el esquema de los impuestos, asumiendo que la mayoría de los países están altamente endeudados.

Dentro de ese contexto, consideró que en el caso de nuestro país, primero se deberían eliminar las distorsiones que se generaron este año con esta crisis.

Con base a eso, lo que sí se puede hacer es que las empresas sean más sustentables. "Eso sí se puede". No obstante, reconoció que están más preocupadas por sobrevivir.

Por ello, reafirmó que México no ha jalado igual que el resto de los países. Hay ejemplos en los que se puede comprobar que la política contracíclica sí funciona para generar una "chispa" para la reactivación de sectores clave y regiones.

Destacó que ahora a diferencia del periodo del confinamiento, hay una salida moderada de recursos en los mercados nacionales, pues en lo que va del año, no se concretó una fuga de capitales.

Por el contrario, se ha observado una entrada importante gracias al mayor optimismo, como sucedió el pasado 20 de noviembre cuando se anunció por parte de las farmacéuticas el permiso en Estados Unidos para aprobar la vacuna.

Ese día llegó inversión en valores gubernamentales mexicanos, y entraron 131 mil 143 millones de pesos o 7.47% al mercado nacional, lo que se convirtió en el mayor registro diario, enfatizó.