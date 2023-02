México va a crecer poco en 2023, prevé grupo financiero Ve por Más

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- En un entorno global complicado, la economía mexicana no crecerá mucho porque estará ausente el efecto de la reapertura, estimó el Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).

"Vamos a crecer poco este año, estamos pronosticando un crecimiento de 0.8% pero no estamos previendo una contracción severa en la actividad económica ni mucho menos", dijo el economista en jefe, Alejandro Saldaña.

Al presentar las tendencias del 2023, retos y oportunidades de Bx+, anticipó que durante el presente año la demanda será más cautelosa. De ahí que los trimestres de mayor debilidad serán el segundo y tercero, pero fuera de eso, tendremos crecimientos positivos del producto interno bruto (PIB), estimó.

Sin embargo, advirtió que "naturalmente el entorno global, es bastante complicado, va a jugar en contra del crecimiento del 2023 y posiblemente del 2024".

La inflación y aumentos de tasas de interés, como fenómenos mundiales, harán no crecer tanto a Estados Unidos, apuntó, al establecer que si nuestro vecino del norte crece 0.5%, difícilmente México lo hará mucho más allá de ese nivel. Observó que hoy la economía se encuentra prácticamente en los mismos niveles que tenía antes de la pandemia.

Pero, se trata de una recuperación incompleta totalmente porque todavía falta esa diferencia de lo que se hubiera avanzado sin la pandemia, matizó. No obstante, admitió que hay muchos elementos a favor: "No todo es malo, tenemos un factor coyuntural positivo con el fenómeno del nearshoring y condiciones económicas envidiables en el continente".

Tenemos finanzas públicas estables, nivel de endeudamiento de 49.4% del PIB abajo del 51% programado para el 2022, altas reservas que llegan a cubrir tres meses de exportaciones, un tipo de cambio fuerte y un banco central con bastante credibilidad a pesar de los cambios.