México y EU difieren en reglas de origen automotriz del T-MEC: Comce

En medio de la celebración por el primer año de vigencia del T-MEC, al sector exportador mexicano le preocupan tres aspectos, entre ellos las diferencias de interpretación de las reglas de origen del sector automotriz, así como el tema laboral y energético.

El director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, afirmó que la manera en la que quiere contabilizar Estados Unidos el cumplimiento de las reglas de origen de autopartes y autos difiere de lo que se negoció en el T-MEC.

Explicó que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se estableció que se subirá de 62.5% a 75% el contenido regional de los automóviles armados en la región para que puedan comercializarse libre de arancel entre los tres socios.

Sin embargo, Estados Unidos interpreta de una manera distinta la forma en que se medirá el contenido regional de las autopartes, de la parte de innovación, la producción y el pago de 16 dólares la hora en empresas armadoras.

Es un problema "de interpretación", aunque la mayoría de las empresas armadoras "pidieron una prórroga para cumplir con reglas de origen, que fue autorizada y dada por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), hasta hoy no se han aplicado las reglas de origen más que en un par de empresa terminales que no pidieron prórroga".

"Son interpretaciones, llegaremos a acuerdos"

Huarte aseguró: "Son interpretaciones, llegaremos a acuerdos...es uno de los temas que se viene platicando" y en el que no solamente intervienen empresas mexicanas sino también armadoras que tienen plantas en Estados Unidos a las que les afectará esa forma de medir el contenido regional.

Dijo que el segundo tema que les preocupa es el laboral, porque se tienen que legitimar los contratos colectivos de trabajo y "esto no se ha dado por la pandemia y afortunadamente lo han considerado así por la autoridad norteamericana. Es un pendiente que tenemos".

"Estamos preocupados, porque es un tema que se ha retrasado un poco por la pandemia, tenemos que cumplir con la legislación mexicana que prevé la democratización de los sindicatos y tenemos la preocupación de que los sindicatos no se pongan de acuerdo y la empresa quede en medio por falta de acuerdos", afirmó.

El tercer tema de preocupación, a más de un año de la entrada en vigor del T-MEC, es el energético en cuanto a la creación de energías limpias que es un tema que el presidente de Estados Unidos trae como una de sus prioridades.

El problema es que se han hecho cambios en la legislación o en la reglamentación de la industria energética porque hay empresas canadienses y estadounidenses que invirtieron y "están preocupados por los cambios que se pudieran dar".

"Hay inquietud para que no cambien las reglas del juego en las empresas que ya invirtieron en tema de hidrocarburos y generación eléctrica", afirmó.