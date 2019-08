"México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no solo hay confianza de los inversionistas extranjeros en el país, sino que "de acuerdo con la información que tengo" México es ya el principal socio comercial de Estados Unidos.

"Hay no solo confianza en México, aquí si lo puedo decir, y no es para presumir, pero la información que tengo es que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos y les puedo decir también que ha crecido mucho el comercio exterior, y eso no es más que confianza, está llegando la inversión extranjera y crece nuestro comercio exterior".

Ello luego de señalar, en su conferencia de prensa mañanera, que en su encuentro de ayer con John E. Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, el inversionista le expresó su confianza en México.

Al cuestionarlo sobre el acuerdo de Hacienda para grabar con IVA e ISR a las plataformas digitales de transporte, el presidente recordó que su compromiso de su gobierno es no crear ni aumentar impuestos.

"Los compromisos se cumplen...No decimos una cosa y hacemos otra, somos distintos, somos diferentes. Entonces, dijimos: No aumentan los impuestos, no va a aumentar la deuda, no van a haber gasolinazos y estamos cumpliendo. Además, precisamente porque está bien la economía, no necesitamos de ninguna medida extraordinaria".

Señaló que a pesar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el peso mexicano ha resistido y ahora se encuentra en el segundo lugar conforme a la apreciación del dólar.

Aseguró que con la aprobación del TMEC con Estados Unidos y Canadá eso dará más estabilidad, y se va anclar más la economía para poder resistir incertidumbres, vaivenes y problemas externos.