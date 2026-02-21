Millones, excluidos del sistema laboral

Ciudad de México.- En México actualmente las personas excluidas del trabajo —desempleadas o por dedicarse a labores domésticas de cuidado— suman 23,8 millones, es decir, el 29 % de la Población Potencialmente Productiva (PPP), señaló este viernes la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

La ONG apuntó que hace 20 años, esa exclusión afectaba a 20,2 millones, es decir un 33 % de la PPP, un avance muy lento, de apenas cuatro puntos porcentuales en dos décadas.

En su presentación del reporte Panorama Laboral 2026, la organización precisó que la informalidad laboral actualmente están 33 millones de personas en el país, y son el 55 por ciento de la población ocupada.

Mientras que hace 20 años eran 24,2 millones, un 60 % de la población ocupada. "El avance es de apenas cinco puntos menos en dos décadas, pero nueve millones de personas más en esa condición", expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esto significa, indicó la organización, que desde 2005 y hasta el cierre del año pasado, "prácticamente hay una permanencia aletargada en el país en estas dos condiciones laborales".

Sobre las 23,8 millones de personas que están excluidas del sistema laboral el estudio señaló que "no es porque no quieran o no necesiten trabajar, sino porque no hay trabajo o porque las labores de cuidar su hogar se los impide".