Mini auto es para la economía de los mexicanos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en la fabricación del auto mexicano eléctrico, que está en el segmento de los autos pequeños, "para la economía para las y los mexicanos".

En su conferencia mañanera de este jueves 19 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum refirió que para el desarrollo del "mini auto" Olinia se está juntando a un equipo muy importante del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional, con un coordinador del proyecto que se vincula con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e innovación y también con la Secretaría de Economía.

"Que nos permita tener el diseño propio, que se fabrique la mayor parte en México, poco a poco, y poder tener un modelo especial para la economía para las y los mexicanos", dijo.

Sheinbaum agregó que en su gobierno también se trabaja en los semiconductores y se plantea el desarrollo de un centro de desarrollo tecnológico vinculado a estos: "Para ello requerimos que esa patente pueda tener beneficios también para las propias instituciones y su vínculo con la industria privada".

Mencionó además que se trabaja en satélites y boyas de medición sobre el clima.

"Son cerca de 10 proyectos estratégicos que se van a desarrollar con Conahcyt, además de la transferencia tecnológica que pueden generar ciertas empresas", dijo.

Ebrard rechaza argumentos de producción de autos chinos

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que es falso que en México se fabriquen autos chinos, porque las reglas de origen obligan a que el 70% de un vehículo sea hecho en Norteamérica.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 19 de diciembre en Palacio Nacional, Ebrard indicó que "este tema, sobre todo en los últimos meses, se ha politizado mucho" en función de un estudio en Estados Unidos que señalaba que México estaba siendo el lugar "en el que estábamos haciendo la producción, dentro del Tratado de Libre Comercio".

Esto es falso por dos razones, comentó: "No podemos exportar nada que no cumpla las reglas de origen, las reglas de origen te obligan a que 70% de tu vehículo sea hecho en Norteamérica, entonces es evidentemente falso el argumento, además de que no tenemos ninguna planta todavía".

- Quieren justificar aranceles contra México: Ebrad

"El segundo argumento que se manejaba es que nosotros estamos promoviendo la inversión de muchísimos productos, de muchas plantas provenientes de China para eludir el Tratado, que también es falso. Sí hay inversión, pero siempre en las exportaciones mexicanas se observa la regla de origen.

"¿Por qué se hace esto? Porque hay un objetivo, justificar aranceles contra México", añadió al mencionar que en nuestro país está presente la industria automotriz china.

La marca principal fabricante de vehículos que importa desde China a México es General Motors, no BYD, puntualizó el secretario de Economía.

"Está muy exagerado el tema por lo que hace a México en los últimos comentarios que hemos visto, porque tiene un objetivo: justificar aranceles que de otra manera no van a tener ninguna justificación u otras medidas comerciales", agregó.

Apuntó que mientras se cumplan las normas, se permitirá que vengan vehículos de otros países como de la marca Kia.