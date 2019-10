Mitos y verdades sobre el buró de crédito

Contrario a lo que suele pensarse, el buró de crédito no es un listado negativo, pues no necesariamente quienes están registrados en él son malos pagadores, de acuerdo con Coru.com.

Esta Sociedad de Información Crediticia (SIC) recibe información de todos los bancos e instituciones que otorgan créditos para crear un registro, así como un historial con la finalidad de llevar un control.

Aparecer en el buró de crédito es más fácil de lo que se piensa: en el momento en que se solicita un crédito personal o empresarial, contratando servicio de telefonía y pagando una hipoteca o un automóvil. No obstante, si estos gastos son cubiertos puntualmente, esto se verá reflejado en el historial crediticio.

"El buró de crédito, al que muchos temen, en realidad no es algo malo, incluso puede resultar benéfico aparecer allí siempre y cuando conozcas tu puntaje o score crediticio y éste sea alto, lo que refleja que eres un buen administrador de tus créditos", mencionó Sebastián Medrano, directivo de la plataforma.

Además, pagar completo y a tiempo todos los créditos que se tengan, como un plan de teléfono celular o una tarjeta de crédito, es una de las mejores formas para mantener un historial saludable, agregó. Sin embargo, en México siete de cada 10 personas no consultan o desconocen cuál es su historial crediticio, advirtió la empresa de servicios financieros.

Los mexicanos consideran que ser aval de un mal pagador y tener una identidad duplicada son los principales motivos para estar boletinados en el buró de crédito.

Si no sabes cómo consultar si apareces o no en el buró, la SIC otorga un reporte gratis al año a las personas que desean conocer su puntaje o estatus. Este se puede solicitar en la página web de la institución: http://www.burodecredito.com.mx/reporte-info.html

Para revisarlo, hay que tener el último estado de cuenta de tarjetas activas y la información de los otros créditos con los que se cuente. También es posible solicitarlo por mensajería (al llenar la solicitud y pagar el envío), para recibirlo en un plazo no mayor a cinco días hábiles. O bien, pedirlo por correo electrónico a la dirección servicioaclientes@burodecredito.com.mx

En tanto, puede pedirse el puntaje (que va de 400 a 850 puntos) y resume el historial crediticio, aunque este tiene un valor de 58 pesos.

Recuerda que saber cómo va tu historial crediticio es importante para pedir un crédito cuando lo necesites, pues los bancos acuden al buró de crédito para evaluar si es viable.