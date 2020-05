Moneda digital china marca inicio de guerra monetaria contra dólar: Monex

El anuncio por parte del gobierno chino de la nueva moneda digital e-RMB la cual será utilizada por ese país para sustituir al dólar en algunas operaciones, marca el inicio de una guerra monetaria por parte del gigante asiático para consolidar a su divisa como el principal medio de pago mundial, dijo Monex.

"Hacia adelante, es probable que las autoridades monetarias del país asiático decidan vincular el yuan al oro, con el objetivo de posicionar a la nueva divisa como moneda de reserva de valor en los bancos centrales de todo el mundo", explicó la firma.

Monex explicó que la moneda digital e-RMB será una alternativa funcional al sistema de liquidación en dólares que puede reducir el impacto de sanción o una amenaza de exclusión de otras naciones.

"La nueva moneda digital no será una criptomoneda, pues será administrada por el Banco Popular de China, estará vinculada 100% al yuan y podrá ser usada por distintos medios de pago digitales dentro del país asiático y permitirá monitorear las transacciones en tiempo real", añadió Monex.

La firma explicó que la nueva moneda digital ha estado en desarrollo durante algunos años, pero no fue hasta agosto del año pasado cuando el banco central chino informó que estaba a punto de poner la divisa en circulación.

"Hasta ahora en China eran frecuentes las billeteras electrónicas, pero no reemplazaban a la moneda, por lo que esta iniciativa permitiría al Banco Central tener seguimiento de las transacciones en tiempo real. Actualmente, el e-RMB está siendo probado en ciudades como Shenzhen, Suzhou, Chengdu, en Xiong'an, al sur de Pekín, y en otras áreas que serán utilizadas en los Juegos Olímpicos de invierno, a celebrarse en 2022", añadió.

De igual forma, la prensa china informó que muchos empleados públicos comenzarán a cobrar sus sueldos con esta divisa digital a partir de mayo. Así, en la ciudad de Suzhou, por ejemplo, su uso se centrará en el subsidio al transporte público, mientras que en Xiong'an se usará para la compra en establecimientos comerciales y de comida rápida.