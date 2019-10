Monreal tiene intención de no legalizar autos 'chocolate': AMIA

Los presidentes ejecutivos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Guillermo Prieto Treviño y Eduardo Solís Sánchez, informaron que el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado tiene la intención de no aprobar el artículo que permitiría legalizar los autos chocolate.

El pasado lunes, AMDA y AMIA se reunieron con el senador Monreal y con Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda, para tratar este tema que le toca revisar a la Cámara de Senadores.

"Es muy bueno este canal de comunicación que se ha abierto después del anuncio sorpresivo del pasado viernes 18 y me parece que debemos aprovechar esos canales.

"Los senadores involucrados en esto han mostrado una actitud positiva, reconocen la problemática que se puede causar y su efecto en la economía, ya que no podemos legalizar el contrabando", afirmó Prieto Treviño en un comunicado.

AMDA reiteró que de legalizarse los autos chocolate, las ventas de autos tendrían una caída de 30% en los próximos 3 años, adicional a la que ya llevan.

Sino que esta regularización también incidirá en temas de recaudación, seguridad y legitimidad.

El pasado viernes 18 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un artículo transitorio Décimo Quinto que autorizaría al Congreso de la Unión formular leyes para regularizar vehículos ilegales, una vez aprobada la Ley de Ingresos 2020.

AMDA agrupa a 2 mil distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más importantes del país generando más de 100 mil empleos directos.